Schulgärten in Ochsenhausen und Reinstetten ausgezeichnet

Fünf Schulgärten aus der Region sind für ihre innovative Arbeit durch das Landwirtschafts- und Kultusministerium ausgezeichnet worden. Dies teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger mit. Das Carl-Laemmle-Gymnasium und die Wielandschule in Laupheim, die Realschule und das Gymnasium Ochsenhausen so wie die Gemeinschaftsschule Reinstetten erhielten ihre Auszeichnungen für die Teilnahme an der gemeinsamen Initiative „Lernen für die Zukunft – Gärtnern macht Schule“.

Die Auszeichnung wurde laut Pressemitteilung für die kreativen Projekte der Schulgärten im Sinne der Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ vergeben. Landesweit konnten 136 Schulen mit ihren Schulgärten überzeugen. „Ich kann mir keinen besseren Ansatz vorstellen unseren Kindern und Jugendlichen den Bezug zur Natur mit ihrer Artenvielfalt, aber auch die Mühe und Verantwortung für ihre eigenen, selbstgestalteten Gärten zu vermitteln“ so Thomas Dörflinger. Und weter: „Vielleicht wird auch bei dem ein oder anderen Schüler das Interesse an einer Ausbildung in diesem Fachbereich geweckt.“ Selbstverständlich gebe es neben der Auszeichnung und Anerkennung ihrer Leistungen auch Geldpreise, Gartenwerkzeuge bis hin zu Hochbeeten und Tipps der fachkundigen Bewertungskommission, damit die Arbeit auch in Zukunft so erfolgreich weitergeführt werden könne, berichtet der CDU-Landtagsabgeordnete weiter.