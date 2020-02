Schule lädt zur Infoveranstaltung ein

Die Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten (GMS) lädt am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr zum Informationsabend für die Eltern der vierten Grundschulklassen in den Musiksaal statt. An diesem Abend stellt die GMS ihre Arbeitsweise und Zielsetzungen vor.

Am Samstag, 7. März, folgt dann für die Vierklässler und ihre Eltern noch ein Tag der offenen Tür. Von 9.30 bis 12.30 Uhr können die Räumlichkeiten unserer Schule besichtigt werden. Insbesondere werden das Profil und die Arbeitsweise der Schule ausführlich vorgestellt. Für Bewirtung sorgen die siebten Klassen mit einem Bistro im Aufenthaltsraum. Ausstellungen und Aktionen finden auf dem gesamten Schulgelände statt.

Die Anmeldung für die zukünftige Klasse 5 an der Gemeinschaftsschule Ochsenhausen-Reinstetten ist am Mittwoch, 11. März, und am Donnerstag, 12. März, jeweils in der Zeit von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr.