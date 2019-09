Die Schule beginnt an den Ochsenhauser Schulen nach den Sommerferien am Mittwoch, 11. September. Hier die einzelnen Schulen im Überblick:

An der Grundschule Ochsenhausen beginnt der Unterricht für die Klasse 2 bis 4 am 11. September um 7.55 Uhr und endet um 12.10 Uhr. Die Erstklässler starten am Freitag, 13. September, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche, danach findet um 10 Uhr eine Einschulungsfeier in der Kapfhalle statt.

An der Grundschule Mittelbuch beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 am 11. September um 8.40 Uhr mit einem Schülergottesdienst. Die 1. Klasse startet am Freitag, 13. September, um 10.15 Uhr mit einem Einschulungsgottesdienst, im Anschluss folgt um etwa 11 Uhr die Einschulungsfeier in der Schule.

Der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 beginnt an der Gemeinschaftsschule Reinstetten am 11. September um 8.50 Uhr und endet um 12.25 Uhr. Ein ökumenischer Wortgottesdienst für die Klassen 2 bis 10 wird am Donnerstag, 12. September, um 8.05 Uhr abgehalten. Um 9 Uhr folgt die Aufnahmefeier für die 5. Klasse im Gemeindesaal. Für die 1. Klasse beginnt die Schule am Freitag, 13. September, um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Reinstetten, im Anschluss daran findet um 9.15 Uhr die Einschulungsfeier im Gemeindesaal statt. Voraussichtliches Ende ist um 11.25 Uhr.

An der Rottumtalschule Ochsenhausen beginnt die Schule für die Klassen 2 bis 9 am 11. September um 8.40 Uhr. Die Erstklässler starten am Freitag, 13. September, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche und um 10 Uhr mit einer Einschulungsfeier in der Kapfhalle.

Von der 6. bis zur 10. Klasse beginnt der Unterricht an der Realschule Ochsenhausen am 11. September um 7.55 Uhr und endet um 12.10 Uhr. Für die 5. Klasse gibt es am Freitag, 13. September, um 9.00 Uhr eine Einschulungsfeier im Foyer der Realschule Ochsenhausen.

Am Gymnasium Ochsenhausen beginnt die Schule für die Klassen 6 bis 12 am 11. September um 7.55 Uhr. Die Fünftklässler starten am 11. September um 9 Uhr mit einer Einschulungsfeier im Gemeindesaal im Schulzentrum Herrschaftsbrühl.