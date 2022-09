Schulbeginn an den Ochsenhauser Schulen

Die Schule beginnt an den Ochsenhauser Schulen nach den Sommerferien am Montag, 12. September. Die Beginnzeiten der einzelnen Schulen und Klassenstufen variieren jedoch zum Teil.

An der Grundschule Ochsenhausen beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier am Montag, 12. September, um 8.40 Uhr. Um 11.15 Uhr ist Schulschluss. Klasse eins feiert ihre Einschulung am Donnerstag, 15. September, um 9 Uhr in der Kapfhalle.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Mittelbusch, die die zweite bis vierte Klasse besuchen, beginnen am Montag, 12. September, um 8.40 Uhr mit dem Unterricht und haben um 11.20 Uhr Schulschluss. Die erste Klasse hat ihre Einschulungsfeier am Freitag, 16. September, um 10.15 Uhr.

An der Gemeinschaftsschule Reinstetten beginnt der Unterricht der Klassen zwei bis vier am Montag, 12. September, um 8.50 Uhr und endet um 12.25 Uhr. Klasse fünf feiert ihre Einschulung am Dienstag, 13. September, um 9 Uhr im Gemeindesaal. Um 12.25 Uhr ist für sie Schulschluss. Die erste Klasse hat ihre Einschulung am Freitag, 16. September, um 9.15 Uhr im Gemeindesaal.

Für alle Schülerinnen und Schüler der Rottumtalschule Ochsenhausen beginnt der Unterricht am Montag, 12. September, um 8.40 Uhr.

An der Realschule beginnen alle Klassenstufen von sechs bis zehn am Montag, 12. September, um 7.55 mit dem Schulunterricht. Unterrichtsende ist um 12.10 Uhr. Klasse fünf feiert am Mittwoch, 14. September, ab 9 Uhr im Foyer der Schule ihre Einschulung.

Am Gymnasium Ochsenhausen beginnt für die Schülerinnen und Schüler der Klassen sechs bis zwölf um 7.55 Uhr der Unterricht. Die fünfte Klasse hat am Montag, 12. September, um 9 Uhr im Foyer des Gymnasiums die Einschulungsfeier.