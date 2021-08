Schüler sammeln mit Klopapier-Sport Spenden für Afrika

Für das Corona-Schuljahr 2020/21 hat sich das Fair-Trade-Team am Gymnasium Ochsenhausen etwas Besonderes einfallen lassen. In einer dreiwöchigen Herausforderung oder neudetusch „Challenge“ sammelten Schülerinnen und Schüler die stolze Summe von 1477 Euro. Der Betrag wird dem Ochsenhauser Verein Piela Bilanga überwiesen.

Seit Jahren beteiligt sich das Gymnasium Ochsenhausen wie viele andere Schulen im Raum Ochsenhausen und dem Illertal am Verkauf von fair gehandelten Mangos. Corona hat den Plänen des Fair-Trade-Teams einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da sich die Schüler zu Hause im Distanzunterricht befanden, konnte kein Pausenverkauf stattfinden. „Die Schülerinnen und Schüler haben aber nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern sind aktiv geworden“, freut sich Nadja Titze. Zusammen mit Cornelia Hecht standen die beiden Erdkundelehrerinnen als Koordinatoren der Fair-Trade-Aktionen den Schülerinnen und Schülern mit Rat und Tat zu Seite. „Wir haben uns gefragt, wie wir die Schülerinnen und Schüler zu Hause im Lockdown trotzdem erreichen können,“ so Titze. Über drei Wochen hinweg konnten Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrer verschiedene witzige und sportliche Aufgaben lösen. Dazu brauchten sie Sponsoren aus dem Familien- oder Bekanntenkreis, die sie finanziell unterstützten. So ging es in der ersten Woche darum, Klopapierrollen mit den Füßen in einen Korb zu legen. Ein Link zu einem YouTube-Video diente als Anleitung. Die Schüler sollten sich filmen und sammelten dabei Punkte für ihre Klasse. Am Ende jeder Woche werteten die Mitglieder des Fair-Trade-Teams den aktuellen Punktestand aller Teilnehmer und Klassen aus. Für die Klassen auf den ersten drei Plätzen gab es schließlich Gutscheine für ein von der Eisdiele Rino gespendetes Eis. Und ganz nebenbei sammelten die Kids auf diese Weise Spenden für einen guten Zweck.

„Die Challenge war als Gemeinschaftsaktion für die Klassen und die Schule gerade in der Phase des Fernunterrichts enorm wichtig,“ betont Cornelia Hecht. „Dabei haben sich die Jugendlichen auch noch sportlich betätigt – vom wohltätigen Zweck ganz zu schweigen.“

Das Geld kommt dem Ochsenhauser Förderverein Piela-Bilanga zugute. Die Initiative unterstützt seit Jahren ehrenamtlich Projekte im Nordosten Burkina Fasos. So wurden unter anderem der Bau von Schulen, Brunnen oder Frauenzentren mitfinanziert. Die Einnahmen aus der Challenge sollen gezielt in die Anschaffung von Werkzeugkisten fließen. Im Rahmen dieses Mikroprojekts wird Menschen eine Ausbildung zum Mechaniker ermöglicht. „Diese Projekte sind hilfreich, wenn es darum geht, sich eine Existenz aufzubauen. Das ist sinnvolle Entwicklungshilfe. Außerdem engagieren sich unsere Schüler und haben auch noch Spaß dabei,“ erklärt Cornelia Hecht.