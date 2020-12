Schüler lernen gesunde Ernährung kennen

Am Gymnasium Ochsenhausen gibt es in jedem Jahr den „Tag der Schulverpflegung“. Auch in diesem Jahr fand der Tag statt, doch wegen der Corona-Auflagen in anderer Form. Das berichtet die Schulleitung. Laut Bericht standen am Anfang alle Beteiligten vor einem schier unlösbaren Problem: Wie soll man einen Informationstag rund um das Thema Ernährung anbieten und gleichzeitig den Mindestabstand und all die anderen Hygieneregeln einhalten? „Das ist umso schwieriger, da ja bei unserer Mensa-Aktionen schon immer geschnippelt und Essen zubereitet wird“, berichtet Marion Geiß von der Mensa-Koordinationsstelle. Doch der Mensarat und das Fair-Trade-Team der Schule waren erfinderisch: Damit kein Schüler auf die Informationen rund um gesunde und nachhaltig produzierte Ernährung verzichten muss, können Interessierte noch bis Anfang Dezember ein Video auf der Homepage der Schule anklicken. Marion Geiß und die Referentin Angelika Romer von der Landesinitiative „Bewusste Kinderernährung“ berichten dabei Wissenswertes rund um das diesjährige Thema „Apfel“. Auch eine kleine Kochsequenz ist zu sehen. Romer bereitet Bratäpfel mit Vanillesauce zu und gibt nützliche Tipps, wie man Äpfel am besten lagert. Ob Haselnüsse oder Vanilleschoten – auch beim Einkauf kann man umweltbewusst und sozial ausgewogen handeln. Das Fair-Trade-Team der SMV informiert zum Abschluss des zehnminütigen Videos, wie das geht. Ein kleines Rezeptheft auf der Homepage lädt zudem zum Selberbacken ein. Bei so viel virtueller Präsenz konnten die Kinder dann doch noch selbst aktiv werden: Am Aktionstag konnten die Schüler die Apfelköstlichkeiten in der Mensa bewerten und wer möchte, kann Fotos von sich als Apfel-Bäckermeister einschicken. Als Preis für den besten Beitrag winkt ein Mensagutschein.