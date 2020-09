Schüler erleben, wie Mathe im Unternehmen angewendet wird

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen bekommen auch im neuen Schuljahr einen zusätzlichen Ansporn, sich in Mathe anzustrengen. Gemeinsam mit dem Bildungspartner Liebherr Hausgeräte in Ochsenhausen führt die Schule die Mathe-Förderung weiter, die seit drei Jahren besteht. Das teilt die Schulleitung mit.

Bestandteile der Bildungspartnerschaft sind die Förderung von Teilnahmen an Mathe-Wettbewerben von einzelnen Schülern und ganzen Klassen sowie der Möglichkeit für Schüler, die Anwendung von Mathematik in vielen Facetten direkt im Unternehmen zu erleben.

Der Erfolg ist laut Schulleitung sichtbar: Kurz vor Ende des vergangenen Schuljahrs konnten eine neunte und eine zehnte Klasse den eigens ausgelobten Liebherr-Mathe-Preis aus den Händen von Ausbildungsleiter Christoph Roth in Empfang nehmen. Beim Mathe-Wettbewerb „Mathe ohne Grenzen“, der im Regierungspräsidium Tübingen stattfand, landete die Klasse 10 a auf dem vierten Platz und die Klasse 9 a auf dem siebten. Teilgenommen hatten am Wettbewerb mehr als 2600 Schüler aus über 100 Klassen. „Es ist großartig, dass ihr euch mit großem Fleiß und Engagement mit Mathematik beschäftigt – und dann noch so tolle Leistungen bringt“, lobte Christoph Roth. Mathematik sei ein Fach, das in der Berufswelt im Zeitalter der Digitalisierung immer wichtiger werde, im Gegensatz dazu in der Attraktivität bei den Jugendlichen aber noch Nachholbedarf habe. „Viele erleben während ihrer Schulzeit nicht, dass Mathe nicht nur wichtig ist, sondern auch Spaß und Erfolg bringen kann“, sagte Roth. „Wir gratulieren unseren Preisträgern und sind froh, dass wir mit einem Bildungspartner gemeinsam zusätzliche Motivation und Relevanz für Mathe erzeugen können“, freute sich auch die Schulleiterin Elke Ray. Neben den erfolgreichen gesamten Klassen hatte das Gymnasium im vergangenen Schuljahr auch zahlreiche einzelne Teilnehmer und Preisträger in verschiedenen Mathe-Wettbewerben. Dies sei ein Zeichen, dass das Zusammenspiel aus Unterricht, Motivation von außen sowie die Breiten- und Spitzenförderung in diesem Bereich ein Modell sei, das gut funktioniere.