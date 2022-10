Schüler des GO bald bei KIKA zu sehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So sehen Gewinner aus: Moderator Elton freute sich mit Eliah Kneer, Warwara Popow und Lukas Schaupp (von links nach rechts), die zusammen mit ihrer Klasse den Tagessieg bei der beliebten Kinderquizschow Eins, Zwei oder Drei errangen. Die Sendung, bei der sich die Fünftklässler des Gymnasiums Ochsenhausen erfolgreich gegen zwei Teams aus Österreich und Ungarn durchsetzten, wird am Sonntag, den 23. Oktober, um 17 Uhr, auf KIKA ausgestrahlt. Eine Wiederholung der Show kann man sich am 13. November in der ARD ansehen.