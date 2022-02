Schüler am GO erhalten wertvolle Tipps für die Berufswahl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am GO geht es mit der Berufsorientierung schon früh los. Die Fachschaft Gemeinschaftskunde ermöglichte es Jugendlichen der achten Klasse sich im Rahmen eines Vortrags über Möglichkeiten und Herausforderungen rund um das Thema zu informieren. „Sich frühzeitig Gedanken zu machen, lohnt sich, damit man mehr Zeit für den Auswahlprozess hat“, betont Christiane Schütz. Die Personalreferentin arbeitet beim Berkheimer Bauunternehmen Max Wild GmbH und führte als Expertin für Fragen rund um Studien- und Berufswahl durch den Nachmittag. „Findet heraus, was für ein Typ ihr seid, wo eure Neigungen liegen“, forderte die Referentin ihre jungen Zuhörer auf. Dabei sollten sich die Schülerinnen und Schüler selbst einschätzen: Was sind meine Lieblingsfächer? Bin ich eher ein kreativer Mensch oder doch jemand, der praktisch veranlagt ist? „Solche Fragen können helfen, um sich einmal über die eigene Persönlichkeit im Klaren zu sein“, meint Schütz. Um sich rechtzeitig zu orientieren, sind zudem Infos über Anlaufstellen und Messen in der Region wichtig. Hier ging Christiane Schütz auch auf die Unterschiede zwischen Ausbildung, Hochschulstudium und dualem Studium ein. Die Jugendlichen erfuhren, welche Wege sie nach der Schule einschlagen können.

„Das ist jetzt schon ein toller Wegweiser für die schulische Zukunft, können sich doch unsere Schüler ab Klasse elf für bestimmte Neigungskurse entscheiden“, erklärt Frank Heckelsmüller, der sich als Lehrer für Wirtschaft und Gemeinschaftskunde immer wieder mit der Thematik im Unterricht befasst.

„Dank der Bildungspartnerschaft mit der Firma „Max Wild“ sind wir näher an der Berufswelt da draußen dran“, freut sich Schulleiterin Elke Ray.

Am Ende der Veranstaltung durften die Zuhörer neben den zahlreichen Infos auch noch etwas Handfestes mit nach Hause nehmen: In einen Berufswahlordner, gesponsert von der Max Wild GmbH, können die Schüler all ihre Unterlagen rund um die Themen Praktika oder Bewerbung abheften. Geordnet nach Themen behält man so den richtigen Überblick für die kommenden Jahre.