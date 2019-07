Schranz-Ausstellung im Klostermuseum eröffnet

Warum ausgerechnet ein armer Bauernsohn aus Ochsenhausen, ein Ort, von dem das Meer hunderte Kilometer weit entfernt ist, in Menorca und Malta als Marinemaler tätig gewesen ist? Diese Frage wurde am Sonntag bei der Eröffnung der Sonderausstellung zum 250. Geburtstag von Anton Schranz im Klostermuseum geklärt. Bürgermeister Andreas Denzel beschrieb Anton Schranz als „großen Sohn“ der Stadt. Dieser ist nämlich am 14. Mai 1769 in Ochsenhausen geboren. Die hiesige Familie ist ausgestorben, jedoch gibt es in Malta noch einige Nachfahren. Einer davon ist John Schranz, der mit seiner Frau und einigen weiteren Verwandten aus Malta angereist war.

Ohne John Schranz würde die Ausstellung nicht stattfinden, denn er forscht seit vielen Jahren über das Leben von Anton Schranz. In Ochsenhausen bildet Rosemarie Fink den Gegenpart zu John Schranz. Für deren Engagement und Beitrag zum Entstehen der Ausstellung bedankte sich Andreas Denzel. Frank Heckelsmüller, Lehrer am örtlichen Gymnasium, übersetzte für die maltesischen Gäste. Die Kunstwerke, deren Auftreiben für eine Stadt der Größe Ochsenhausens eine Herausforderung war, kommen als Leihgaben aus Malta. Mitfinanziert wird das Projekt von der Kreissparkasse Biberach, außerdem gibt es Unterstützung vom Land Baden-Württemberg. Eine große finanzielle Hilfe für den Ausstellungskatalog kam von Rainer Dulger, dem maltesischen Honorarkonsul Baden-Württembergs, der Schirmherr der Ausstellung ist.

Durch die Sonderausstellung im Klostermuseum soll Anton Schranz gewürdigt werden. Um dies zu verstärken und ihn bei den Bürgern ins Bewusstsein zu rücken, möchte Bürgermeister Denzel dem Gemeinderat vorschlagen, eine Straße in Ochsenhausen nach dem Maler zu benennen. John Schranz hat sich bei seinen Nachforschungen auf die Kindheit und Jugend Anton Schranz’ fokussiert, als dieser noch „Ochsenhauser“ war, bevor er nach Menorca und weiter nach Malta reiste.

Die Idee dazu kam ihm bei einem Besuch bei seiner deutschen Verwandtschaft im Januar 2002. 20 Jahre zuvor hatte sein Vater die deutsche Familie ausfindig gemacht. Dabei spielte Anneliese Schuler eine Schlüsselrolle. Mit ihr unterhielt er sich trotz der Sprachbarriere über seinen Vorfahren. Dabei bemerkte er, dass er vor jener Haustür saß, der Anton Schranz vor mehr als 200 Jahren den Rücken gekehrt hatte. Sein nicht mehr erhaltenes Geburtshaus befand sich in der Alten Straße 10 in Ochsenhausen. Professor Schranz meinte, ihm war es damals, als ob er den Abschied habe spüren können. Dieses Gefühl führte ihn dazu, die Nachforschungen seines Vaters weiterzuführen.

Dabei waren zwei Fragen von großer Bedeutung: „Wie und warum beschloss der Bauernsohn über die Alpen zu ziehen und auf einer kleinen Insel zu leben und dann, 26 Jahre später, mit seiner Frau und neun Kindern nach Malta zu ziehen?“ 2010 ging er diesen Fragen dann unter anderem in Athen, Rom, Malta, Menorca, Nepal, Biberach und Ochsenhausen nach. „Ich hatte das Gefühl, es Anton Schanz schuldig zu sein, seine wahre Geschichte zu erzählen.“

Anfangs waren die einzigen Quellen über seine jungen Jahre die Geburtsurkunde und Dokumente über sein Elternhaus. Eine Vermutung war, dass er vom großzügigen Abt Romuald Weltin ein Stipendium erhalten hatte, um in Rom zu studieren. Eine andere Theorie war, dass er beim Maler Johann Anton Huber in Ochsenhausen eine Lehre gemacht hatte. Später stellte sich durch Abgleich von Skizzen und Gemälden heraus, dass er wahrscheinlich beiden Lehren nachgegangen ist.

Auf Menorca wurde Professor Schranz dann fündig. Ihm tat sich eine Schatzkiste auf, Dokumente, die sich 221 Jahre im Archiv befanden, beinhalteten kirchenrechtliche Akten über Anton Schranz’ Ehe mit seiner Frau Isabell und bestätigten seinen katholischen Glauben. Den Durchbruch stellte eine Urkunde von 1792 dar, in der er bittet, ehrenhaft aus dem Schweizer Regiment austreten zu dürfen, nachdem er dem spanischen König 21 Monate gedient hatte. Damit wurde klar, dass Anton Schranz durch das Schweizer Regiment nach Menorca kam.

John Schranz nimmt an, dass Anton Schranz womöglich als offizieller Maler des Regiments gearbeitet hatte, denn durch zahlreiche Ölgemälde wurde er auf Menorca berühmt. Die Nachforschungen ergaben weiter, dass er die 60 Jahre lange Revolution in Spanien kommen sah, und deshalb, um seine Familie in Sicherheit zu bringen und sie zu schützen, mit ihr nach Malta ging. Dort wurde er als „Il-Germaniz“ („Der Deutsche“) und Marinemaler bekannt, seine Motive waren hauptsächlich die Häfen und Schiffe der britischen Royal Navy.

Um herauszufinden, was Anton Schranz als Ochsenhauser ausmacht und wie er zum Künstler wurde, braucht es noch viele Jahre Recherche. Deshalb fordert John Schranz alle Heimatforscher auf, der Geschichte weiter auf den Grund zu gehen.