School ´s out forever

Im Rahmen einer Konferenz verabschiedete Schulleiterin Elke Ray zwei Lehrerinnen des Gymnasiums Ochsenhausen in den wohlverdienten Ruhestand.

Bettina Stephan, die neben Biologie auch Sport unterrichtete, studierte in Karlsruhe und Tübingen und wechselte nach einer Anstellung in Riedlingen ans Gymnasium Ochsenhausen. Damit kehrte sie in den Landkreis ihrer Heimatstadt Biberach zurück. Elke Ray lobte die scheidende Kollegin als organisatorisch gewandt und sozial kompetent. „Sie haben sich immer wieder engagiert, sei es beim Training von Tanzgruppen, beim Erstellen von Abituraufgaben oder immer, wenn es darum ging, einzuspringen,“ bedankte sich die Schulleiterin in ihrer Ansprache. „School´s out“ - mit diesem Zitat aus einem Song von Alice Cooper verabschiedete sich Bettina Stephan von ihren Kollegen. Sie wolle künftig ihr Tennisspiel perfektionieren. „Auf mich wartet die große Freiheit“, so die Sportpädagogin.

Nicola Streuter kam 2011 ans GO. Zuvor war die gebürtige Hamburgerin, die unter anderem im Aachen studierte und im Fach Biologie promovierte, an Schulen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Neben der Fachschaftsleitung in Biologie übernahm sie am GO die Aufgabe der Beauftragten für Chancengleichheit und setzte sich dabei für die Belange der Kolleginnen ein, wenn es um familiengerechte Planung des Stundenplans ging oder Fragen des Mutterschutzes geklärt werden mussten. „Sie waren und sind mit Leib und Seele Lehrerin“, lobte Elke Ray die Biologin. „Sie haben sich nicht nur für ihre Fächer engagiert, sondern bildeten sich in vielen Bereichen wie zum Beispiel bei den Themen soziales Lernen oder Heterogenität weiter“, so die Schulleiterin. Ray habe die scheidende Kollegin als kompromissbereiten Menschen schätzen gelernt, mit dem sie konstruktiv in den Leitungsrunden zusammenarbeiten konnte. „Ich will sie gar nicht gehen lassen“, schloss Elke Ray ihre kurze Ansprache. Als Kunstpädagogin konnte sich Nicola Streuter über ein ganz besonderes Geschenk -einen echten Ulmer Hocker - freuen. Zu Hause werde sie sich aber zunächst einmal in ihren neuen Liegestuhl legen. Auf dem sei im besten Schwäbisch zu lesen: „Heit schaffe ma amol nix“.

Aus dem Kollegium verabschiedet wurden darüber hinaus Patrizia Esser, Philipp Glunk und Carina Lebherz.