Schnitzeljagden am Öchslefest-Wochenende

Dank eines kleinen Alternativprogramms hat es in Ochsenhausen auch im vergangenen Jahr ein wenig Öchslefest-Flair gegeben. Aufgrund der positiven Resonanz lädt das Öchslefest-Komitee 2021 erneut anstatt zum großen Stadtfest, das pandemiebedingt abermals ausfallen muss, zur Schnitzeljagd ein – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

So werden am Sonntag, 20. Juni, von 10 bis 16 Uhr entlang einer Strecke durch die Innenstadt, das Schulzentrum und den Schlossbezirk Fragen platziert, die Jung und Alt beantworten können. Die Antworten auf die Fragen der Kinder-Schnitzeljagd gibt es direkt an der jeweiligen Station.

Die Lösungen der Schnitzeljagd für Erwachsene werden am Sonntagabend auf der Öchslefest-Homepage (www.öchslefest.info) eingestellt. Auf die Kinder wartet im Bahnhofsbereich zudem eine kleine Überraschung.

Sieben Vereine und Einrichtungen bieten entlang der Strecke verschiedene Speisen für unterwegs an. Beteiligt sind die Stadtkapelle (Standort Fruchtkasten), die Stadtgarde (Schulzentrum Herrschaftsbrühl), der Sportverein (Hopfengarten), die Öchsle-Bahn (Bahnhof), der Liederkranz (katholischer Kindergarten), die Jugendmusikschule (Riedstraße) und die Christliche Gemeinde (Bahnhofstraße 36).

Das Öchslefest-Komitee weist darauf hin, dass bei den Schnitzeljagden und an den Verpflegungsstationen die Hygiene- und Abstandsregeln gelten.