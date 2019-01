Schneeschuh-Schnuppertag am 23. Januar

Die Gruppe „Spurwechsel“ bietet am Mittwoch, 23. Januar, einen Schneeschuh-Schnuppertag an. Dabei können Einsteiger diese leicht zu erlernende Wintersportart erproben, heißt es in der Ankündigung.

Die Teilnehmer bekämen Anleitung und Hinweise für kräfteschonendes Gehen in verschneiter Landschaft, auch Geübte würden die Tour genießen. Das Ziel wird nach Schnee- und Wetterlage im nahen Allgäu ausgesucht. Die Gehzeit beträgt etwa zwei bis drei Stunden. Schneeschuhe können ausgeliehen werden. Stöcke, Vesper und eventuell Gamaschen sollten mitgebracht werden. Zum Abschluss gibt es eine Einkehr. Anmeldungen werden bis Montag, 21. Januar, entgegengenommen. Abfahrt ist um 10 Uhr am Sportheim in Ochsenhausen. Informationen und Anmeldung bei Gertrud Renke, Telefon 07524/4094409.