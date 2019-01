Schnee, Schnee und nochmals Schnee

Der Skiclub Ochsenhausen blickt auf vier abwechslungsreiche Skikurstage mit viel Schnee zurück. Dank der ergiebigen Schneefälle während des ganzen Skikurses herrschten nach SCO-Angaben im ganzen Allgäu beste Schnee- und Pistenbedingungen und die Skikurse konnten wie geplant abgehalten werden

Am ersten Skikurstag ging es für den Tross des Skiclubs, bestehend aus drei Bussen und zahlreichen Autos, ans Füssener Jöchle in Grän. Dort wurden alle Teilnehmer in ihre Kurse verteilt und der Kursbetrieb in 20 Gruppen aufgenommen. Trotz Schneefall und viel Schnee auf der Piste bewegten sich laut Skiclub schon die Allerkleinsten im Alter von vier Jahren bei ihren ersten Schritten und kurzen Gleitfahrten am Übungsgelände mit viel Spaß und Energie. Am zweiten Tag am Neunerköpfle schneite es immer noch und bald glichen alle Teilnehmer kleinen und großen Schneemännern. Am dritten Tag in Thalkirchdorf schneite es nur wenig. Die Skikursteilnehmer genossen die Winterlandschaft und freuten sich über den frischen Pulverschnee, teilt der Skiclub mit.

Am vierten und letzten Kurstag in Bolsterlang zeigten sich die Kursteilnehmer bei Schneeregen und Starkwind nochmals von ihrer besten Seite. Dank der Unterstützung der Lehrkräfte sah man bei allen Fortschritte. Selbst die Jüngsten schafften die ersten Fahrten am Dorflift. Beim Abschlussrennen sah man rasante Abfahrten und so mancher „Purzelbaum“ wurde unfreiwillig geschlagen.

Beim Abschlussabend in der Mittelbucher Turnhalle dankte der Skischulleiter Florian Wörz den Kursteilnehmern für ihr Engagement, den Skilehrern und Helfern für ihre Hilfs- und Arbeitsbereitschaft, sowie dem „Küchenteam“, das wieder alle Skikursteilnehmer, Eltern und Skilehrer versorgt hatte. Der Skikursfilm – gefilmt und fotografiert an den ersten beiden Tagen – gab Einblicke in das komplette Skikursleben: Von der Betreuung der Kleinsten, die von den Skilehrern den Berg hochgezogen wurden, bis hin zu den Experten, die locker den Berg hinunter carvten, gab es alles zu sehen. Die weiteren Beiträge auf der Bühne zeigten, dass die Kursteilnehmer nicht nur Skifahren können. Ein stimmungsvoll vorgetragenes Lied der Snowboarder und ein spannender Wettkampf „Skilehrer gegen Hospitanten“ sorgten für einen unterhaltsamen Abend.

Der Skischulleiter wies noch auf die offenen Stadtmeisterschaften für Jedermann am Sonntag, den 3. Februar, in Bolsterlang und die Skiausfahrt nach Mellau/Damüls am 17. Februar sowie die Abschlussfahrt im April nach Nauders hin.