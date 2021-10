Der Gewerbeverein Ochsenhausen verzichtet in diesem Jahr auf die Ausrichtung eines Verkaufsoffenen Sonntags. Stattdessen findet am Freitag, 8. Oktober, und Samstag, 9. Oktober, eine Schnäppchenjagd in Ochsenhausen statt. An dieser Aktion beteiligen sich 14 Betriebe.

Eigentlich war die Schnäppchenjagd bereits für März 2020 geplant, doch dann kam die Corona-Pandemie. Gut eineinhalb Jahre später holt der Ochsenhauser Gewerbeverein diese Veranstaltung nach.

Statt wie in der Vergangenheit an einem Ort einen Schnäppchenmarkt zu veranstalten, laden die teilnehmenden Betriebe nun am 8. und 9. Oktober zu einer Schnäppchenjagd in den einzelnen Geschäften ein. Die Schnäppchenjagd findet zu den gewohnten Öffnungszeiten der jeweiligen Betriebe statt. Die Taekwondo-Schule Ochsenhausen unter der Leitung von Abdullah Ünlübay macht am Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 16 Uhr Vorführungen auf dem Parkplatz von Ox-line. Im Hof der Firma Ziesel verkauft der Strickkreis der Kolpingfamilie selbstgestrickte Socken, Schals und Mützen.

Folgede Betriebe beteiligen sich an der Aktion: Bäckerei Hampp, Bike + Fun, Kaktus, Kirchmayer & Schütz Augenoptik, Kösler, Lesebar, Linzmeier, Marco Moden, Ox-line, Reifen Wohnhas, Schuhhaus Jäger, Trendwerk, Wahl Optik und Ziesel.