Schmuck, Kunst und Textiles im Ochsenhauser Fruchtkasten

Professionelle und hochwertige Arbeiten von zwölf Künstlern aus allen Bereichen sind an diesem Wochenende wieder im Fruchtkasten in Ochsenhausen zu sehen und zu erwerben. Es werden Schmuck aus Edelmetall, Textiles aus Stoff, Filz und Seide, Holz in Form von Schalen und Skulpturen, feinstes Porzellan, Gefäße in japanischer Rakubrenntechnik, Fadenzeichnungen in Zwei- und Dreidimensionalität, Mosaike aus gebrochenen Steinen, Buchbinderarbeiten und vieles mehr gezeigt. Auch dieses Jahr können die Besucher während der Veranstaltung für einen wohltätigen Zweck spenden. Das Geld fließt an den Förderverein „Gute Clowns“, die mit ihrer Arbeit vielen Menschen ein Stück Lebensfreude zurückgeben. Die Vernissage im Fruchtkasten Ochsenhausen ist am Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr. Die Ausstellung hat am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Privat