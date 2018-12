Schloßstraße in Ochsenhausen wird zur Sackgasse

Die Schloßstraße in Ochsenhausen wird am Dienstagnachmittag eine Sackgasse. Dies teilte die Stadtverwaltung am Dienstagvormittag mit.

Grund sind Bauarbeiten, die im Bereich vor der Einmündung in Richtung Hattenburg gemacht werden. Dort wird ein Grundstück an die Wasser- und Abwasserleitung angeschlossen. Die Kreuzung Schloßstraße/Brühlstraße in Richtung Hattenburg soll von den Arbeiten nicht betroffen sein.

Die Sperrung dauert nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 19. Dezember. Die Verkehrsteilnehmer werden über die Brühlstraße und die Memminger Straße umgeleitet.