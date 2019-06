Das Café Liederkranz wartet beim Öchslefest am kommenden Wochenende nicht nur mit Kulinarischem sondern auch mit Musikalischem auf. Am Samstagabend spielen ab 20 Uhr Karl-Heinz Maucher und Karsten Wiesner Schlager und Evergreens zum Mitsingen und am Sonntagvormittag tritt um 11 Uhr das Ensemble „Steirisch Blechig Guad“ zum Weißwurst-Frühschoppen auf. Weitere Information gibt es unter www.liederkranz-ochsenhausen.de.