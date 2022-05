Schiffsmodelle von Josef Wassner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeder Mensch hat unterschiedliche Talente: sei es in der Musik, beim Sport, in der Kunst oder im Handwerk. Eindrucksvoll zeigten sich die handwerklichen Fähigkeiten bei Josef Wassner aus Wennedach, der geistig und körperlich behindert war und 2014 verstorben ist. Seine Leidenschaft galt den großen Kreuzfahrtschiffen, die er weitgehend originalgetreu nach Vorlagen von Postkarten oder Fotos aus Zeitungen oder Reisekatalogen fertigte.

Die Familien Seitz und Ehrhart stellten nun der Dorfgemeinschaft Wennedach zwei Schiffe ihres Onkels als Dauerleihgabe zur Verfügung. Die Schiffe sind in der „Oberklasse“ zusammen mit Fotos von Josef Wassner ausgestellt. Ein Schiff konnte er nicht mehr fertigstellen. An diesem Modell kann man gut erkennen, welch einfache Materialien er zum Bau der Schiffe verwendet hat. So kamen Kappen von Klebstoffflaschen, Deckel von Filzstiften, Holzstile von Silvesterraketen oder Gitter von Fliegenklatschen zum Einsatz. Insgesamt hat Josef Waßner rund 50 Schiffe gebaut. In der alten Schule ist die „MS Deutschland“ zu sehen, bekannt aus der Fernsehserie „das Traumschiff“. Das Modell misst 145 Zentimeter und ist originalgetreu nachgebaut.