Schülerinnen holen Bronze bei Mathematikwettbewerb

Weil sie knifflige Matheaufgaben perfekt lösen können, dürfen sich zwei Schülerinnen des Gymnasiums Ochsenhausen über mehr als nur gute Noten freuen: Rebecca Golic und Vanessa Heilmann kamen in der ersten Runde beim Landeswettbewerb Mathematik aufs Treppchen und wurden wegen ihrer guten Leistungen mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Neben mehr als 700 anderen Schülern aus Baden-Württemberg hatten die beiden Achtklässlerinnen wochenlang mathematische Probleme gewälzt, knifflige Rätsel durchgerechnet und verschiedene Lösungen ausprobiert, bis sie ihre Lösungen schließlich abschickten. Vor einigen Tagen kam die positive Nachricht von der Jury. „Wir freuen uns, Schülerinnen zu haben, die nicht nur spitze in Mathe sind, sondern ihre Fähigkeit auch noch mit Spaß und Begeisterung in ihrer Freizeit einsetzen“, lobte Schulleiterin Elke Ray, als sie vor versammelten Schülern und Lehrern den beiden Mädchen Frauen die Urkunden überreichte. Damit sich solche Talente entfalten könnten, sei es wichtig, eine entsprechende Motivation für die Begabtenförderung an einer Schule zu erzeugen. Die beiden Schülerinnen seien ein Beweis dafür, dass die Schule mit den Initiativen auf dem Feld Naturwissenschaften und der Mathematik in den letzten Jahren auf dem richtigen Weg sei. In der Begabten-AG waren die Preisträgerinnen von Mathematiklehrer Manfred Ott betreut worden.

Die jungen Mathe-Profis freuten sich über die Auszeichnung. Zeit zum Durchatmen nehmen sie sich indes keine. „Jetzt rechnen wir an den Aufgaben des Bundeswettbewerbs“, sagt Rebecca Golic. Die seien auch ganz schön knifflig.