Schülerinnen erreichen das Landesfinale

Die Tischtennis-Mädchenmannschaft des Gymnasiums Ochenhausen steht im Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“.Am vergangenen Dienstag fand in Riedlingen das Bezirksfinale „Jugend trainiert für Olympia“ statt. Das Gymnasium Ochsenhausen war mit einer Jungenmannschaft Altersstufe WK II und mit einer Mädchenmannschaft in der Altersstufe WK IV vertreten. Die Jungen erspielten sich den dritten Platz gegen die Gymnasien aus Friedrichshafen, Ulm und Reutlingen. Die Mädchenmannschaft traf im Finale auf das Gymnasium aus Überlingen und errang souverän den Sieg. Somit nimmt die Mannschaft am 10. März in Güglingen (Kreis Heilbronn) am Landesfinale teil. „Natürlich war die Freude riesig und es ist eine tolle Leistung, das Gymnasium Ochsenhausen auf Landesebene in diesem Wettbewerb vertreten zu dürfen“, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.