Ein Schülervorspiel im Fachbereich Klavier findet am Sonntag, 22. April, um 11 Uhr im Schrannensaal der Jugendmusikschule in Ochsenhausen statt. Es treten Schüler der Lehrkräfte Elli Freundorfner, Larissa Bohr-Chernjak und Daniel Gräser auf. Das Motto „Tasten machen Werbung“ steht in erster Linie für die Werbung fürs Instrument selbst, findet sich aber auch in den musikalischen Beiträgen wieder. Der Eintritt ist frei.