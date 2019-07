Schüler genießen die Tage mit ihren Austauschpartnern

Ochsenhausen (sz) - Der Amerika-Austausch gehört zur guten Tradition am Gymnasium Ochsenhausen. 20 Schüler besuchten die Partnerschule St. Mary’s in Medford im Bundesstaat Oregon. Begleitet wurden die Zehnklässler von Thilo Haselbeck und der Schulsozialarbeiterin Ute Bodenmüller.

Das abwechslungsreiche Programm begeisterte nach Angaben der Schule die Teilnehmer: Sei der Besuch des Crater Lake ein besonderes Erlebnis in der atemberaubenden Natur Amerikas gewesen, so hätten die Jugendlichen das Zelten in den Redwoods, einem Nationalpark in Kalifornien, und eine Rafting-Tour im Rogue River als ein echtes Abenteuer genossen. Kulturelle Höhepunkt wie der Besuch eines Shakespeare-Theaters oder die Stadtbesichtigung von San Francisco rundeten das Programm ab. Dass die USA aber nicht nur eine Postkartenidylle bieten, erfuhren die Schüler bei den „Set Free Ministries“, einer Organisation, die sich um Obdachlose und Hilfsbedürftige kümmert.

Zahlreich waren auch die Begegnungen in den Familien der Austauschpartner. „Die Gastfamilien und Gastschüler waren es, die uns das Leben in Amerika so nahebrachten, dass wir uns sofort zuhause fühlten“, erinnert sich Juliane Pistel, eine Zehntklässlerin aus Ochsenhausen. „Wir konnten dank der Offenheit und Liebenswürdigkeit unserer Gastgeber Freundschaften schließen, die uns hoffentlich ein Leben lang erhalten bleiben werden.“

War der Abschied auch tränenreich, so folgte doch der Gegenbesuch nur wenige Wochen später. Die sonnenverwöhnten US-amerikanischen Gastschüler lernten Oberschwaben von seiner heißen Seite kennen.

Bei fast 40 Grad ging es nach München und natürlich auch nach Neuschwanstein. Der Unterricht sollte hingegen sowohl in Ochsenhausen wie auch in Medford nicht zu kurz kommen: Deutsche wie Amerikaner konnten in Referaten ihre Sprach- und Fachkenntnisse unter Beweis stellen.

Bemerkenswert war laut Pressemitteilung auch in Deutschland die Gastfreundschaft in den Familien. Kurzerhand luden sogar die Eltern des Schülersprechers Bastian Ott Amerikaner und Deutsche zum Abschiedsessen mit Spanferkelbraten auf ihr Grundstück ein. Dass der Austausch funktioniert, sei ein Werk vieler Hände.

Neben den Begleitpersonen seien es auch Kollegen am Gymnasium Ochsenhausen wie die Englischreferendarin Anja Gnann gewesen, die durch Übersetzertätigkeiten den Schriftverkehr unterstützte. „Da gibt es viel zu tun, damit am Ende die Sache rund läuft, und ich bin froh, dass ich auch Arbeit habe abgeben können“, zeigt sich Thilo Haselbeck für die Hilfe dankbar.

Tränen zum Abschied

Am Ende bleiben die Erinnerungen an ein intensives Erleben einer bei aller Ähnlichkeit doch anderen Welt. „Und die Jugendlichen lagen sich zum Abschied eine halbe Stunde lang weinend in den Armen“, erinnert sich Haselbeck.