Schüler bestaunen den Tresor und die Schließfächer

Die Kinder der Klasse 3c der Grundschule Ochsenhausen sind im Deutschunterricht an einem Nachmittag in die Volksbank Ochsenhausen gegangen. Zur Vorbereitung schrieben die Kinder am Vormittag alle Fragen auf, die sie den Mitarbeitern der Bank stellen wollten. Mit Klemmbrettern und Mikrofon bewaffnet betraten die Kinder aufgeregt das Foyer der Bank.

Dort wurde ihnen zunächst gezeigt, wie eine Geldzählmaschine funktioniert und wie ein Geldautomat von hinten aussieht. Auch stellten die Kinder den Mitarbeitern viele Fragen. Natürlich wurde auch gefragt, ob in der Bank schon einmal eingebrochen wurde. Die Schüler durften den Tresor bestaunen und bekamen erklärt, wie man Falschgeld erkennen kann.

Im dunklen und kalten Keller der Volksbank haben Kunden verschieden große Schließfächer angemietet. Spannend war, als die dicke Sicherheitstür geöffnet wurde. Dazu benötigte die Mitarbeiterin mehrere Schlüssel.

Leider durften die Schüler nicht erfahren, was die Kunden darin eingeschlossen haben, da auch die Mitarbeiter nicht wissen, was die Kunden dort aufbewahren. Jedes Kind bekam zum Abschluss eine kleine Stärkung, Spielgeld und einen Luftballon. Das war ein spannender Schulnachmittag.