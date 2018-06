Schüler aus Ochsenhausen präsentieren Wasserrad in Kiel

- Das bisher größte standortübergreifende Projekt des Schülerforschungszentrums (SFZ) Südwürttemberg, zu dem auch das Wasserkraftwerk in Ochsenhausen gehört, ist beim Bundes-Umwelt-Wettbewerb (BUW) in Kiel vorgestellt worden. Zuvor hatte ein Team um Benno Hölz vom Gymnasium Ochsenhausen (SFZ Landkreis Biberach) sich mit einer schriftlichen Ausarbeitung an dem bundesweiten Wettbewerb beteiligt. Eine Jury beurteilte das Projekt als „herausragend“, weshalb das Team bei der „Endrunde der Besten“ mitmischt. Im September gibt’s das Ergebnis.

Das Green-Energy-Grid ist ein SFZ-Projekt zur Energiewende, zu dem ein Windkraftwerk in Bad Saulgau, ein Methankraftwerk in Überlingen und das Wasserkraftwerk in Ochsenhausen gehören. Die Kraftwerke wurden durch SFZ-Schüler an den entsprechenden Standorten konzipiert und gebaut und anschließend vernetzt. Die SFZ-Schüler haben überregional die zentrale Infrastruktur für eine „Energiewende in klein“ realisiert. Als Vertreter ihrer Schülergruppen haben Benno Hölz (Ochsenhausen), Tobias Frager (Bad Saulgau) und Timm Kratz (Ulm) das Gesamtprojekt in Kiel präsentiert.

Möglich geworden war das Projekt durch den Gewinn des „Zayed Future Energy Prize“ der Vereinigten Arabischen Emirate 2016. Der Preis war mit 100 000 US-Dollar dotiert. Umsetzbar war das Projekt aber nur durch die Unterstützung vieler lokaler Unternehmen. Einen wichtigen Beitrag hierfür leistete das Bauunternehmen Max Wild aus Berkheim. Christian Wild, Geschäftsfeldleiter bei Max Wild, sagt: „Für uns war klar, dass wir unbedingt helfen wollten, das Kraftwerk zum Laufen zu bringen.“ Wild und der verantwortliche Bauleiter André Eigner trafen sich anlässlich der BWU-Nominierung noch einmal mit den drei der beteiligten Schüler am Wasserrad.

Beim Green-Energy-Grid können neue Schülerideen zu umweltfreundlichen Energiequellen beziehungsweise Speichermöglichkeiten ins Netz eingegliedert werden. Und aus den einstigen Konkurrenten um den Zayed-Preis sind Kooperationspartner geworden. Die irische Schule kooperiert inzwischen mit dem SFZ und dem Gymnasium Ochsenhausen in einem erasmusgeförderten Projekt. Derzeitig wird daran gearbeitet, die Gemüse- und Fischzucht auf dem Dach einer Dubliner Schule mit dem Green-Energy-Grid zu verbinden.