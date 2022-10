Satt und außergewöhnlich: Bayerische Kammerphilharmonie brilliert in Ochsenhausen

Anlässlich seines 125. Geburtstages widmete die Bayerische Kammerphilharmonie aus Augsburg dem großen israelischen Komponisten Paul Ben-Haim am Freitagabend im Bräuhaussaal der Landesakademie ein Konzert. Ben-Haim war in den späten 1920er-Jahren Erster Kapellmeister der Stadt Augsburg. Aus politischen Gründen wurde er 1931 entlassen und emigrierte 1933 nach Palästina.

In seiner neuen Heimat kombinierte er seinen Musikstil mit Melodien und Rhythmen des Nahen Ostens und schuf so einen neuen, eigenen Musikstil.

Bei dem Konzert spielte das Orchester drei Werke des Komponisten und zwei Werke von Mieczyslaw Weinberg. Der in Warschau geborene Weinberg, ebenfalls jüdischer Abstammung, floh nach dem Überfall auf Warschau nach Moskau und freundete sich dort mit dem Komponisten Schostakowitsch an. Beide Komponisten beeinflussten sich gegenseitig. Bevor Weinberg ein Werk veröffentlichte, zeigte er es Schostakowitsch und umgekehrt, so heißt es.

Das erste Stück des Abends war die fünfsätzige „Music for Strings“ für Violine und Streichorchester (1956) von Ben-Haim.

Die Solovioline und die Leitung des Orchesters lag in Händen von Gabriel Adorjan. Gleich zu Beginn markierte das Orchester mit sattem Streicherklang die unisono in Moll vorgetragene und immer wieder unterbrochene Melodie. Ein melodischer Fluss wollte nie aufkommen. Der Kompositionsstil des Komponisten ist geprägt von Melodiefetzen, die durch die Instrumente wandern, immer stark gegensätzlich untermauert vom Kontrapunkt der anderen Stimmen. Dies war besonders beim „Finale“ zu hören. Bei der „Aria“ setzte der Solist atmosphärische wirkende Glanzpunkte, unterstützt durch das Pizzikato der Begleitinstrumente.

Bei allen Stücken spielte der Solist und das Orchester äußerst exakt, einheitlich, mit schönem austariertem Klang. Vor der Pause erklang das außergewöhnliche Stück „Three Songs Without Words“ für Sopran und zwölf Streicher. Die Sopranistin Talia Or, sang, wie der Titel verrät, ohne Worte, nur auf Vokalise „ah“. Das dreisätzige Werk beinhaltet viele Klangnuancen. Mal lyrisch mit orientalisch geprägter Melodie, mal eindringlich, modern und mit dichter Streicherbegleitung. Auch ohne sinnstiftende Worte brachte die Sängerin mit ihrer vollen und ausdrucksstarken Stimme die besonders am Schluss fast beklemmend wirkende Musik voll zur Geltung.

Nach der Pause erklang das „Pastorale Variee“ für Klarinette, Harfe und Streichorchester (1945). Die Klarinettistin Bettina Aust spielte das aus Thema und Variationen bestehende Stück absolut souverän. Sowohl die getragene Melodie wie auch die virtuosen Variationen mit Klezmer-Anklängen kamen voll zur Geltung.

Die Musik von M. Weinberg hat einen ganz anderen Charakter. Sie rückt die Melodie mehr in den Vordergrund und wirkt dadurch etwas gefälliger als das zuvor gehörte. Beim dreisätzigen „Concerto für Violine und Streichorchester“, op.42, spielte der Solist Gabriel Adorjan die hoch virtuosen Passagen wie auch die ruhigen Kantilenen sicher und klangschön.

Eines der Hauptwerke von Weinberg ist die „2. Kammersinfonie für Streichorchester und Pauke“, op.147 (1987). Das dreisätzige Werk bringt so alles, was ein Streichorchester bieten kann. Gleich zu Beginn erreicht die Zuhörer ein intensiver und satter Klang mit unterschiedlichen melodischen Linien, klanglich unterstützt durch die Pauke. Gegensatzpaare werden durch die hohen und tiefen Streicher gebildet, ebenso wie sich reibende Melodielinien, bis zum Schluss ein sonorer Klang entsteht, dem ein Paukenschlag ein Ende setzt.

Es ist das Verdienst des Orchesters, diese außergewöhnliche und interessante Musik bestmöglich dargeboten zu haben.