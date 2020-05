Samuel Kulczycki komplettiert TTF-Kader

Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen hat am Dienstag seinen dritten Neuzugang für die Saison 2020/21 bekanntgegeben. Es handelt sich um ein weiteres Talent aus dem Liebherr Masters College (LMC). Der 17-jährige Samuel Kulczycki wird künftig dem Bundesligakader der Oberschwaben angehören.

Der junge Pole, der in seinem Heimatland unter anderem für den Topklub Olimpia Unia Grudziadz spielte und zuletzt in Deutschland für Zweitligameister und TTBL-Aufsteiger TTC OE Bad Homburg aufgeschlagen hat, will weiter nach oben und definiert sein Ziel klipp und klar: „Ich möchte der beste Spieler der Welt werden.“

Der amtierende Jugend-Europameister im Mixed trumpfte zuletzt in seinem Heimatland bei den Polish Open im Oktober 2019 auf, wo er im Doppel gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Landsmann und künftigen Ochsenhauser Teamkollegen Maciej Kubik die Silbermedaile holte. Im U21-Wettbewerb schaffte der Rechtshänder bei dem stark besetzten Turnier den Einzug ins Halbfinale.

„Ganz am Anfang, als ich in Ochsenhausen zu trainieren begann, hatte ich nicht damit gerechnet. Aber ich hatte die Hoffnung, irgendwann das Ochsenhauser Trikot überstreifen zu können“, sagt Kulczycki. „Ich freue mich sehr, dass sich diese Hoffnung nach relativ kurzer Zeit erfüllt hat.“

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic freut sich über die Verpflichtung. „Mit Samuel Kulczycki und Maciej Kubik sind wir in dieser Generation sehr gut besetzt. Beide trainieren schon seit geraumer Zeit bei uns und sowohl die Trainer als auch ich sind von beiden überzeugt.“ Pejinovic bezeichnet Kulczycki und Kubik als „super talentierte Jungs mit Zweitligaerfahrung und internationaler Erfahrung bei den Herren“. Nun könne der nächste Schritt erfolgen. „Natürlich wachsen die Bäume nicht in den Himmel, doch bei uns bekommen sie die Zeit, die sie brauchen, um entscheidend voranzukommen. Wir bleiben mit diesen Verpflichtungen unserer Philosophie treu, mit jungen Spielern etwas aufzubauen und diese an die Spitze heranzuführen.“

Damit sind die Kaderplanungen der TTF Liebherr Ochsenhausen für die kommende Spielzeit abgeschlossen. Mit Hugo Calderano, Simon Gauzy, Kanak Jha, Maciej Kubik und Samuel Kulczycki geht der amtierende Deutsche Meister in die Saison.