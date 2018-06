SAM geben Debüt in Ochsenhausen

Zum „Heimspiel 2018“ treten die beiden Brüder Samson und Chelo Wieland erstmals in ihrer Heimatstadt Ochsenhausen auf. Als Hip-Hop-Duo SAM stehen sie am Freitag, 8. Juni, in der Reithalle auf der Bühne. „Wir freuen uns richtig, dass wir endlich mal in unserer Heimat spielen können“, sagt Chelo Wieland. „Und dann auch noch für einen guten Zweck.“

Veranstaltet wird das Charity-Event von Manfred Baur aus Ochsenhausen. Der Erlös geht an den Verein „Zusammen Berge versetzen“. „Ich wollte für die Leute in Ochsenhausen einfach mal was Besonderes veranstalten und damit gleichzeitig auch anderen Menschen helfen“ sagt Manfred Baur. Vor dem Konzert legt DJ Frank Key auf. Bei der Aftershowparty stehen dann Chelo, DJ Danhall, DJ Fabu und DJ Leeu hinter dem DJ-Pult. „Ich freue mich darauf und hoffe, dass die Veranstaltung angenommen wird.“

Auf die Party freuen sich auch Samson und Chelo Wieland: „Das wird ein echtes Heimspiel, weil auch unsere Freunde und Familie am Start sind“, sagt Rapper Samson. „Wir hoffen, dass wir die Ochsenhauser aus der Reserve locken können und die Kids checken, dass auch in der Kleinstadt was geht.“ Im Repertoire haben sie eine neue Show und natürlich auch neue Songs.

Neue Single erscheint im Juni

Erst kürzlich haben SAM einen neuen Plattenvertrag beim Musiklabel Jive Records unterschrieben, das zu Sony gehört. Ebenfalls dort unter Vertrag sind Größen wie Namika und Tim Bendzko. „Es läuft gerade richtig gut“, freut sich Chelo. „So ein Wechsel zu einem neuen Label ist total erfrischend und wir sind sehr motiviert.“ Eine neue Single soll bereits im Juni erscheinen: „Die stellen wir dann auf jeden Fall in Ochsenhausen vor“, sagt Samson. Der 26-Jährige hat erst kürzlich den Song „Babebabe“ gemeinsam mit Nura von den SXTN aufgenommen. „Für unsere neuen Lieder haben wir auch noch ein paar Überraschungen, mit welchen Künstlern wir zusammenarbeiten“, sagt Samson. Und auch bei seinem Bruder Chelo und seinem Modelabel „Thatboii“ läuft es gut. Er war erst kürzlich für zweieinhalb Monate in den USA und Mexiko unterwegs, legte auf und holte sich Inspiration für seine neue Kollektion. „Wer weiß, vielleicht gibt es das ein oder andere Teil bald in Los Angeles zu kaufen“, sagt der 27-Jährige.

Und obwohl jeder sein eigenes Ding macht und Samson in Berlin und Chelo in München lebt, läuft die Zusammenarbeit super. „Jetzt hat die Festival-Saison begonnen und wir freuen uns auf viele geile Auftritte“, sagt Chelo. Nach dem Sommer geht es für die beiden auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Doch jetzt kommen sie erst einmal zum „Heimspiel“ nach Hause.