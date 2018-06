SAM feiern mit 1000 Fans in der Heimat

Die Charity-Veranstaltung „Heimspiel 2018“ ist etwas Besonderes gewesen: Erstmals standen Samson und Chelo Wieland in ihrer Heimatstadt auf der Bühne. Knapp 1000 Fans sind deshalb am Freitagabend in die Reithalle nach Ochsenhausen gekommen und feierten ausgelassen zur Musik von SAM.

„Wir freuen uns riesig, endlich mal in unserer Heimat spielen zu dürfen“, sagt Rapper Samson Wieland. „Vor allem haben wir ja unser letztes Album, Kleinstadtkids, für Ochsenhausen geschrieben. Da ist es schön, diese Lieder endlich mal hier zu singen.“

Und diese Freude spürt man auch im Publikum. Bereits vor dem Konzert feiert das Publikum zur Musik von DJ Frank Key ab. Danach kündigt Stefan Reisacher von den Pommfritz das Hip-Hop-Duo SAM an. „Hier in Ochsenhausen haben die zwei gelernt, ihre ersten Instrumente zu spielen und heute stehen sie wieder hier, um zu zeigen was sie aus ihrem Talent gemacht haben.“

Neue Single erscheint bald

Mit lässigen Liedern begrüßen die Brüder ihre Familie, Freunde und alle Fans in Ochsenhausen. „Mit unserem Kleinstadtkids Album wollten wir einfach mal die Kleinstadt loben“, sagt Samson. „Auch der Bürgermeister hat eine Platte bekommen.“ Die Texte handeln vom Leben auf dem „Land“ und von Freundschaften und im Lied „Komm zurück“ singen sie davon, wie ihre Freunde und Familien sich wünschen, dass sie wieder zurück in die Kleinstadt kommen. Das haben sie zumindest für einen Abend gemacht. „Wir sind so stolz heute Abend vor unserer Familie zu spielen und vor allem ist es unglaublich, dass sogar unser Opa heute da ist“, freut sich Samson auf der Bühne.

Besonders war auch das Bühnenbild. Auf einer riesigen LED-Leinwand wurden passend zur Bühnenshow Videos gezeigt. Nach einigen Songs vom ersten Album wie „Liebe zur Musik“ geben sie einen Vorgeschmack auf ihre neuen Lieder und eine neue Single, die noch im Juni erscheinen soll. Und nach lauten Zugaberufen spielen die zwei Brüder noch ein paar letzte Songs für ihre Fans.

Bei der Aftershow-Party heizen Chelo, DJ Leeu, DJ Fabu und DJ Danhall das Publikum ein und bringen sie zum Tanzen. Gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden.

Organisator Manfred Baur ist zufrieden mit seiner ersten Veranstaltung: „Ich bin richtig glücklich. Die Stimmung war top und die Jungs haben es einfach drauf.“ Der Erlös des Eintritts geht nun an den Verein „Zusammen Berge versetzen“. Was Meanfred Baur richtig gut gefallen hat: „Es waren wirklich so viele Ochsenhauser da, von Jung bis Alt, und sogar der Bürgermeister.“ Das sei für ihn ein Zeichen, dass solche Veranstaltungen fehlen. Wer weiß, vielleicht plant er bald schon das nächste Projekt.

„Ich finde es klasse, dass es in Ochsenhausen jemanden gibt, der so etwas auf die Beine stellt“, sagt Samson. „Als ich Jung war, hätte ich so ein Konzert mega cool gefunden.“

Meet and Greet vor dem Konzert

Leonie Maier und Christin Langer hatten vor dem Konzert die Ehre, ein bisschen privat mit den Brüdern aus Ochsenhausen zu quatschen. Die Freundinnen hatten das Meet and Greet der „Schwäbischen Zeitung“ gewonnen und konnten es sich mit SAM im Backstage-Bereich gemütlich machen.

„Meine Mama hat für mich angerufen, weil sie wusste dass ich Fan von SAM bin“, sagt Leonie Maier aus Eberhardzell. „Außerdem war ich im Urlaub und konnte nicht anrufen, das war dann eine tolle Überraschung für mich.“ Ihre Freundin Christin ist ebenfalls Fan und hat sich vor allem auf das Konzert gefreut: „Ich bin gespannt, welche Songs die beiden spielen werden.“ Am Ende haben SAM alle bekannten Lieder gespielt und noch viel mehr.