Südpack erhält Preis für Folienverpackung

Der Verpackungshersteller Südpack hat für seine wiederverschließbare Folienverpackung „Multipeel PurePP“ einen Preis bekommen. Wie das in Ochsenhausen ansässige Unternehmen mitteilt, wurde die Verpackung mit dem „Pack The Future-Award“ in der Kategorie „Save Food“ ausgezeichnet. Der Preis wird gemeinsam vom französischen Verband für Kunststoffverpackungen und der deutschen Industrievereinigung Kunststoffverpackungen vergeben. Mit dem Preis werden Kunststoffverpackungen ausgezeichnet, die den unterschiedlichen Anforderungen an Verpackungen wie Produktschutz und Nachhaltigkeit gerecht werden. Laut Urteil der Jury ist die Verpackung von Südpack ein Beispiel dafür, wie Lebensmittelverpackungen, die sowohl Schutz als auch Wiederverschließbarkeit bieten, durch Gewichtsreduzierung gleichzeitig recyclingfähig und nachhaltig sein können. Das Südpack-Produkt wurde nach Angaben des Unternehmens aus insgesamt 58 Einreichungen als einzige in der Kategorie „Save Food“ ausgezeichnet. Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Institut „Cyclos - HTP“ dem Material eine sehr hohe Recyclingfähigkeit von 95 Prozent bescheinige.