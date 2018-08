Süddeutsche Orgelmusik an der Gabler-Orgel

Die katholischen Dekanate Biberach und Saulgau bieten am Samstag, 15. September, von 10 bis 12 Uhr in der Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen eine Fortbildung für Organisten an.

Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer wird mit den Teilnehmenden an der Gabler-Orgel (Manual: C – c’’’/ Pedal: C – d’) süddeutsche Orgelmusik wie beispielsweise Arien aus dem „Hexachordum Apollinis“ von Pachelbel, Werke von Speth, Fischer, dem Ochsenhauser Orgelbuch und in eigener Wahl erarbeiten. Die Teilnehmer sollten Orgelschuhe zur Fortbildung mitbringen.