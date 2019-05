Das Kosaken-Vokalensemble „Russische Seele“ gastiert am Sonntag, 2. Juni, unter der Leitung von Felix Zaretski in Ochsenhausen. Um 19 Uhr wird das Ensemble den Abendgottesdienst in der Klosterkirche St. Georg mitgestalten und anschließend ein etwa 45-minütiges Konzert geben. Zurzeit befindet sich das Vokalensemble auf einer Tournee durch Europa und trägt liturgische Gesänge der russisch-orthodoxen Kirche und russische Volkslieder vor. Es besteht aus professionellen Sängern aus der Schule des berühmten St. Petersburger Konservatoriums, konzertiert bei freiem Eintritt, bittet jedoch laut Pressemitteilung um eine Spende, um die Unkosten der Tournee zu bestreiten.