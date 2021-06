Rundgang für Landessortenversuche ab Mitte Juni möglich

Das Landwirtschaftsamt Biberach lädt Landwirtinnen und Landwirte sowie weitere Interessierte auf das ökologische Versuchsfeld in Ochsenhausen ein.

Bereits zum dritten Mal wurden in Ochsenhausen zahlreiche Getreide- und Leguminosensorten ausgesät. Diese geben wertvolle Erkenntnisse darüber, welchen Einfluss wechselnde Witterungsbedingungen auf Wachstum, Krankheitsdruck sowie Ertrags- und Qualitätseigenschaften haben.

Die Getreideversuchsfläche befindet sich in diesem Jahr in direkter Nachbarschaft zum Freibad Ziegelweiher, die Leguminosenversuchsfläche liegt am Laubacher Weg in Erlenmoos nördlich der B 312.

Im vergangenen Jahr wurde die Möglichkeit eines selbstständigen Feldrundgangs auf dem Ökoversuchsfeld von vielen Interessierten genutzt.

Deshalb wird auch in diesem Jahr ab Mitte Juni für alle interessierten Besucher ein selbstständiger Rundgang über das Ökoversuchsfeld Ochsenhausen möglich sein.

Mithilfe der Sortenbeschilderung und des Versuchsfeldführers mit detaillierten Sorteninformationen kann die Vielfalt der angebauten Sorten betrachtet werden. Weitere Informationen gibt es direkt am Versuchsfeld.

Interessierte, die an einem geführten Feldrundgang über das Ökoversuchsfeld teilnehmen möchten, haben dazu am Donnerstag, 24. Juni, die Gelegenheit.

Es werden Führungen in kleinen Gruppen um 10 Uhr, um 13.30 Uhr und um 19 Uhr angeboten. Startpunkt ist das Ökoversuchsfeld am Ziegelweiher in Ochsenhausen.

Die Teilnahme an der Führung ist jedoch nur nach vorheriger Anmeldung unter Angabe von Name, Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse möglich. Anmeldungen nimmt das Landwirtschaftsamt Biberach unter 07351/526702 oder landwirtschaftsamt@biberach.de entgegen.