Nach 37 Jahren ist Hubert Roth, Hausmeister an der Gemeinschaftsschule Reinstetten, offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden, der für ihn am 1. Januar beginnt. Die Verabschiedung des „Fast-Pensionärs", wie Bürgermeister Andreas Denzel ihn nannte, fand bei der Adventsfeier der Stadt Ochsenhausen statt.

Denzel erinnerte in einem Rückblick daran, dass Roth am 1. Oktober 1981 seine Arbeit als Hausmeister an der damaligen Hauptschule begonnen habe. In all den Jahren habe er das Geschehen in und um die jetzige Grund- und Gemeinschaftsschule immer hautnah miterlebt, da er mit seiner Familie direkt nebenan in der Hausmeisterwohnung wohnte. So sei Roth auch immer zur Stelle gewesen, wenn bei den zahlreichen Um- oder Neubauten Rat und Hilfe gefragt gewesen seien.

Das Stadtoberhaupt zeigte sich überzeugt, dass viele Generationen von Schülern ihrem Hausmeister dankbar gewesen waren, wenn sie für mehr oder weniger kleinere Vergehen direkt von ihm getadelt wurden, anstatt vom Rektor oder gar den Eltern. Und auch die Rektoren, Schulsekretärinnen und Lehrkräfte hätten immer auf die Hilfe und Unterstützung ihres Hausmeisters zählen können, so Bürgermeister Denzel. Eine besondere Funktion habe Hubert Roth auch für die Vereine wahrgenommen, die er bei Veranstaltungen im Gemeindesaal betreute. Er sei sozusagen das Bindeglied zur Verwaltung gewesen: „Sie waren vor Ort und damit immer erster Ansprechpartner – nicht nur für Dinge, die die Veranstaltung betrafen.“ Dafür gelte es, Dank zu sagen. Den Dank der Verwaltung unterstrich der Bürgermeister mit einem Geschenk. Außerdem wünschte er dem scheidenden Hausmeister für den Ruhestand alles Gute und dass es gesundheitlich weiter aufwärts gehen möge.