Rückschlag im Kampf um die Play-offs

Es hat nicht viel gefehlt, und die TTF Liebherr Ochsenhausen haben zudem auch noch das Pech gehabt, dass Leitwolf Simon Gauzy aufgrund seiner seit Freitag schlimmer gewordenen Rückenbeschwerden nicht spielen konnte, aber es war trotzdem eine bittere Niederlage. Am Sonntagnachmittag mussten die Oberschwaben eine 2:3-Niederlage in der Tischtennis-Bundesliga gegen den Mitkonkurrenten TTC Schwalbe Bergneustadt quittieren, die sie im Kampf um die Play-off-Plätze nicht voranbringt, sondern im Gegenteil ein Stück weit zurückwirft. Man hatte sich einiges vorgenommen nach dem holprigen 3:2 in Bad Homburg am Freitagabend, doch Gauzy fehlte dem Team in Bergneustadt mit seiner Erfahrung doch sehr.

Vor 125 Zuschauern verlief das Auftaktmatch nicht günstig für die TTF. Der an Position zwei aufgestellte Samuel Kulczycki hatte gegen einen Benedikt Duda in Galaform nicht die geringste Chance. Beim 8:11, 4:11, 8:11 blieb der 19-jährige Pole doch ein gutes Stück von einem Satzgewinn entfernt. Da im Anschluss allerdings ein gut aufgelegter Kanak Jha dem spanischen Linkshänder Alvaro Robles ebenso keinen Satzgewinn gestattete (11:8, 11:9, 11:5), war der Gleichstand zur Pause erreicht. Und danach setzten erst einmal die TTF eine Duftmarke und legten vor: Can Akkuzu bestätigte seine ansteigende Form und besiegte den Ecuadorianer Alberto Mino, einen der stärksten Spieler Südamerikas, nach zwischenzeitlichem 1:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (11:8, 11:13, 6:11, 11:8, 11:4).

Nun musste Kanak Jha eigentlich nur noch den Sack zumachen, doch sein Gegner im Spitzeneinzel hieß eben Benedikt Duda und der deutsche Nationalspieler hatte einen Sahnetag erwischt. Den ersten Durchgang konnte sich Jha noch schnappen, doch danach lief alles zu Gunsten Dudas, der dem 21-jährigen US-Amerikaner keinen Stich mehr ließ und mit 6:11, 11:5, 11:4, 11:6 gewann. Also musste erneut das Doppel entscheiden. Mit der Formation Robles/Mino trafen die beiden jungen Polen Samuel Kulczycki und Maciej Kubik auf eine richtig gut harmonierende Links-Rechts-Kombination und mussten ihren Gegnern nach drei Sätzen (8:11, 9:11, 9:11) zum Sieg gratulieren.

„Bergneustadt hat eine starke Mannschaft. Wir haben unser Bestes gegeben, leider hat es nicht gereicht“, so TTF-Trainer Fu Yong in seinem Kurzkommentar zum Spiel. Etwas ausführlicher äußerte sich Präsident Kristijan Pejinovic. „Man hat gekämpft, man hat alles probiert, da kann ich nichts bemängeln. Aber wenn Simon hätte spielen können, hätte ich mir schon eine konkrete Siegchance ausgemalt“, sagte Pejinovic. „Bis zum 2:2 lief es bei der jungen Truppe einigermaßen und dann fehlte es eben doch an Erfahrung. Es ist halt schwierig für die Jungs, immer wieder die Verantwortung zu übernehmen, wenn es um so viel geht.“ Der TTF-Chef fügte hinzu: „Aber das ist halt Lehrgeld, das wir zahlen. Am Freitag haben wir noch Lehrgeld gezahlt und Punkte gekriegt und heute haben wir Lehrgeld gezahlt und keine Punkte gekriegt. Man sieht einfach immer wieder, dass die Jungs noch Zeit brauchen.“

Es ist noch nichts verloren, die TTF haben noch vier Partien der regulären Punktrunde vor sich. Doch der Druck auf das Team von Trainer Fu Yong wird nun natürlich von Mal zu Mal größer. Man hat noch Heimspiele gegen Grenzau (20. Februar) und Bad Königshofen (1. April) und muss auswärts noch beim Mitkonkurrenten Neu-Ulm (23. Februar) und in Bremen (13. April) an den Tisch. Drei dieser vier Partien wird Ochsenhausen sicher gewinnen müssen, um das große Ziel erreichen zu können, zwei Siege dürften kaum genügen.

Die TTF belegen aktuell mit 20:16 Punkten den fünften Tabellenplatz. Mühlhausen auf Platz drei mit 20:10 Punkten dürfte nur schwer noch zu überholen sein, der Vierte Fulda-Maberzell (20:14) schon eher. Doch auch hinter Gauzy und Kollegen geht es eng zu. Bergneustadt weist 18:16 Zähler auf, Neu-Ulm und Bad Königshofen jeweils 18:18 – diese Teams besitzen alle noch Chancen auf den vierten Play-off-Platz.

In der nächsten Partie am kommenden Sonntag gegen den Tabellenvorletzten TTC Zugbrücke Grenzau (15 Uhr, Dr. Hans-Liebherr-Halle) darf jedenfalls nichts anbrennen, wenn die TTF aussichtsreich im Rennen bleiben wollen.