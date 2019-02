Rottuminsel: So sehen die Pläne für das neue Pflegeheim aus

Vertreter der St.-Elisabeth-Stiftung und Architekt Gerhard Bosch haben am Dienstagabend im Ochsenhauser Gemeinderat den Bauantrag für das neue Pflegeheim auf der Rottuminsel vorgestellt. Das Neubauprojekt ist Teil des Konzepts „Gut alt werden in Ochsenhausen“. Peter Wittmann, Sprecher des Vorstands der St. Elisabeth-Stiftung, erklärte, dass auf der Rottuminsel neben 45 Dauerpflegeplätzen auch 23 Tagespflegeplätze geplant sind. Mit dem Bau soll im dritten Quartal dieses Jahr begonnen werden, die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre.

Im November 2017 hatte die St.-Elisabeth-Stiftung, die seit dem 1. Januar 2018 auch neuer Träger des Altenzentrums Goldbach in Ochsenhausen ist, zuletzt ihre Pläne – die neben der Rottuminsel und dem Altenzentrum Goldbach auch das Ex-BayWa-Areal umfassen – öffentlich vorgestellt. Der am 1. Februar eingereichte Bauantrag für das Pflegeheim auf der Rottuminsel wurde von Peter Wittmann nun zum Anlass genommen, um den Gemeinderat über die seitherigen Entwicklungen und den aktuellen Stand der Planungen zu informieren.

Deshalb engagiert sich die St.-Elisabeth-Stiftung in Ochsenhausen

Der Vorstandssprecher erklärte nochmals, weshalb sich die Stiftung in Ochsenhausen engagiert („Wir sind hier verwurzelt“) und verwies auf die Franziskanerinnen von Reute, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Ochsenhausen für Bedürftige aktiv gewesen seien. Wittmann hatte in seiner Präsentation außerdem den Punkt „sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Ochsenhausen“ aufgeführt. Diese Formulierung, so Wittmann, könne in Ochsenhausen ja bereits „politischer Sprengstoff“ sein. Aber er habe sie bewusst stehen lassen.

Was wir hier schaffen, ist auch für die Menschen wichtig, die ihre Angehörigen pflegen. Frank Gmeinder (SPD)

Unterm Strich plane die St.-Elisabeth-Stiftung für das Gesamtprojekt „Gut alt werden in Ochsenhausen“ mit einer Investitionssumme von 15,5 Millionen Euro, wobei die Stiftung beim Quartiersprojekt („Jung trifft Alt“) auf dem ehemaligen BayWa-Gelände nur „beratende und unterstützende Funktion“ habe. Federführend ist hier die Activ-Group aus Schemmerhofen. Im Altenzentrum Goldbach ist die Belegung laut Peter Wittmann stabil. 98,6 Prozent waren es 2017, 98,5 Prozent 2018. Zur Erhaltung von 45 der bisherigen 72 Plätze – das Gebäude muss bekanntermaßen gemäß der Landesheimbauverordnung umgebaut werden – sehe der Investitionsplan circa 4,5 Millionen Euro bis 2024 vor.

Vier Praxen im Erdgeschoss

Anschließend wurde es in Sachen Neubauprojekt Rottuminsel konkret: 45 Dauerpflegeplätze, neun bis zwölf pflegenahe Wohnungen (Vermietung), 13 Wohnungen mit Service (Eigentum) und 23 Tagespflegeplätze sind hier laut Wittmann vorgesehen. Im Erdgeschoss seien zudem ein Büro des Landkreises (Kreisjugendamt) sowie vier Praxen geplant. Neben einer Physiotherapie handle es sich um Ergotherapie, Chirurgie (Sana) und Endoskopie (Sana).

Gerhard Bosch äußerte sich aus Architekten-Sicht zum Bauvorhaben. Geplant sei ein viergeschossiger, L-förmiger Baukörper mit flachem Satteldach. Das Grundstück sei nicht ganz unproblematisch, die Rahmenbedingungen „sehr kontrovers“. Bosch nannte exemplarisch die Rottum, den Hochwasserschutz aber auch den Lärm von der angrenzenden Bundesstraße. Mit dem Baukörper werde versucht, den Verkehrslärm abzuschirmen, zur Rottum hin soll eine ruhige Zone geschaffen werden.

Zufahrt zu überdimensioniert?

„Die zentrale Lage ist für Senioren optimal, das gibt es nicht oft“, sagte Gerhard Bosch. Johannes Remmele (CDU) hakte in der folgenden Diskussion in Sachen Parkplätze und Gehweg nach. Zwischen dem Gebäude und den Parkplätzen, so Bosch, sei ein „großzügiger Gehweg“ geplant. Die Zufahrt auf die Rottuminsel für diese 33 Stellplätze halte er indes für überdimensioniert.

Eckbert Dreyer (CDU) monierte, dass auf den Plänen die Gehwegbreite nicht ersichtlich sei und äußerte Bedenken ob des Verkehrs auf dem Parkplatz in Kombination mit Rollstuhl- oder Rollatorfahrern. Peter Wittmann sprach von etwa vier Metern Gehwegbreite und entgegnete, dass die von Dreyer genannten Aspekte sich bereits in der Planung widerspiegeln. „Aber wir nehmen das gerne nochmals auf.“

Neue Brücke in Richtung Stadtmitte

Manfred Kallfass (Freie Wähler) betonte, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, die St.-Elisabeth-Stiftung als Partner für das Projekt genommen zu haben. Der Bevölkerung schaffe man so „optimale Rahmenbedingungen“ fürs Altwerden in Ochsenhausen. Zur Notwendigkeit einer neuen Brücke von der Rottuminsel in Richtung Stadtmitte in unmittelbarer Nähe zur bestehenden sagte Stadtbaumeister Rolf Wiedmann auf Nachfragen aus dem Gremium, dass es darum gehe, optisch eine „optimale Verbindung“ in Richtung Innenstadt zu schaffen.

Lob für größeres Angebot bei Tagespflegeplätzen

Frank Gmeinder (SPD) sprach einen aus seiner Sicht „wesentlichen Punkt“ an: „Was wir hier schaffen, ist auch für die Menschen wichtig, die ihre Angehörigen pflegen.“ Das Angebot einer Tagespflege fehle bislang in Ochsenhausen. Nun entstünden 23 Plätze – mehr als noch 2017 zugesagt, wie Gmeinder anmerkte. Seinerzeit war von 17 die Rede.

Johannes Remmele sagte abschließend, dass das Gebäude seiner Meinung nach in die Landschaft passe und er äußerte die Hoffnung, dass die Ärzte vom Ambulanten Gesundheitszentrum im ehemaligen Krankenhausgebäude auf die Rottuminsel kommen. Zuvor war angeklungen, dass bezüglich der Chirurgie entsprechende Gespräche mit Sana laufen.

Bei einer Gegenstimme von Eckbert Dreyer wurde das Einvernehmen für den Bauantrag mit drei Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans (Rolf Wiedmann: „Minimale Überschreitungen“) hergestellt. Der Bauzeitenplan sieht laut Architekt Bosch einen Baubeginn im dritten Quartal 2019 vor, die Bauzeit ist auf 24 Monate veranschlagt. „Das ist realistisch“, sagte Bosch.

Mehr entdecken: Der Verkehr kann wieder durch Ochsenhausen rollen

Mehr entdecken: Neubau eines Pflegeheims auf der Rottuminsel ist Thema

Mehr entdecken: In Ochsenhausen hat sich viel verändert