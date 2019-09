Romantische Chormusik mit dem Orpheus-Vokalensemble

Unter der Leitung von Michael Alber sind am Freitag, 27. September, von 19 Uhr an das Orpheus-Vokalensemble sowie der Pianist Antonii Baryshevskyi im Bibliotheksaal des Klosters Ochsenhasen zu hören.

Der Musikjournalist Jan Geert Wolf schrieb in seiner Rezension der jüngsten CD des Orpheus-Vokalensembles: „Die Interpretation des Chores ist von einer perfekten und natürlichen Klangschönheit.“ In diesem Jahr ist zusammen mit dem Pianisten Antonii Baryshevskyi und wieder unter der Leitung von Michael Alber die Einspielung romantischer Chormusik vorgesehen. Abseits bekannter Pfade ist Alber auf Chöre der Spätromantiker Heinrich von Herzogenberg und Josef Rheinberger gestoßen, die zusammen mit Vokalquartetten von Johannes Brahms im Bibliothekssaal erklingen. Heinrich und Elisabeth von Herzogenberg zählen zu einflussreichen Freunden von Johannes Brahms. Dass das Ehepaar auch selbst komponierte, ist heute nur noch Experten bekannt. Als Münchner Musikprofessor gehörte Rheinberger zu den erfolgreichen Komponisten seiner Zeit, auch ihn verband eine enge Freundschaft mit Brahms.

Bei dem Orpheus-Vokalensemble handelt es sich um einen professionellen Chor mit jungen Sängern, der sich regelmäßig zu Projekten an der Landesakademie trifft. Antonii Baryshevskyi konzertiert regelmäßig an der Landesmusikakademie, zuletzt begeisterte der Meisterpianist bei der International Summer Academy of Music. Er ist an diesem Abend gemeinsam mit dem Vokalenemble und zusätzlich mit Solowerken von Heinrich von Herzogenberg und Johannes Brahms zu hören.