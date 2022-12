Rollstuhlfahrt ins Weihnachtsglück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wohnpark Rottuminsel – Mittwochnachmittag – Rollstuhlausfahrt – so wie jede Woche. Doch es sollte anders kommen. Als die Gruppe an einem Autohaus vorbeifahren wollte, öffneten sich wie von Engelhand die Türen. Adventliche Musik erklang und ein Engel führte die Gruppe in den Autosalon. Weihnachtlich gedeckte Tische, rundum rollstuhlgerecht. Die Überraschung war perfekt. Zwei musikalische Engel von der Jugendmusikschule luden zum Mitsingen ein. Kaffee und Kuchen schmeckten sehr gut. Da erschien ein weiterer Weihnachtsbote: Nikolaus vom Fürstenwald. Er sprach von einem wahren Nothelfer, der den Heimbewohnern und Bewohnerinnen einen wunderbaren Altennachmittag bescherte. Ebenso gerührt waren die ehrenamtlichen Hilfskräfte. Sogar eine Bläsergruppe gesellte sich dazu, die sich dann als SWR3-Band zu erkennen gab. Abschließend war dann Franz Baur als Vorsitzender des Fördervereins an der Reihe. Auch er sprach von einer großartigen Idee, die der Rollstuhlgruppe eine wunderbare Advemtsfeier bescherte. Überglücklich kehrte die Gruppe zurück in ihren Wohnpark Rottuminsel.