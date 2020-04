Rollerfahrerin leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Ochsenhausen eine Rollerfahrerin übersehen. Die Rollerfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 66-Jährige am Donnerstagmittag vom Bahnhof her kommend mit ihrem Auto in den Kreisverkehr an der Bundesstraße B312 ein. Dabei übersah sie laut Polizei eine 48-Jährige, die im Kreisverkehr mit ihrem Kleinkraftroller fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die Rollerfahrerin stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie.