Rocknacht mit King Ralf im Gewölbekeller

Ralf Kopp alias King Ralf gastiert am Samstag, 30. März, im Gewölbekeller des Café Schäfers in Ochsenhausen. Seine Acoustic-Rock-Live-Events sind laut Ankündigung eine Hommage an die unvergesslichen Songs der 1980er-Jahre. Mit mehr als 2000 Konzerten habe sich King Ralf in den vergangenen Jahren zu einem der meistgebuchtesten Solo-Künstler Deutschlands entwickelt. Fans von Rockgrößen wie Bryan Adams, Deep Purple, Johnny Cash und Whitesnake dürften sich freuen. Beginn des Konzerts ist am Samstag um 21 Uhr.