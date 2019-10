Der Fanfarenzug Ochsenhausen veranstaltet am Samstag, 16. November, 19 Uhr, in der Kapfhalle in Ochsenhausen ein Benefizkonzert. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro ab sofort bei Zigarren Utz und Oxline. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro. Folgende Bands sind dabei: Stinger (Rock), Red Gang (Blues Rock) und Out of my Head (Indy Rock).