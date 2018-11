Der Fanfarenzug Ochsenhausen veranstaltet am Samstag, 17. November, in der Kapfhalle in Ochsenhausen ein Benefizkonzert. Der Erlös geht an die DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei).

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellspende ist, heißt es in der Ankündigung. Doch jeder zehnte Patient finde keinen Spender. Da die Typisierungen unter anderem auch aus Geldspenden finanziert wird, möchte der Fanfarenzug Ochsenhausen nach eigenen Angaben dies mit dem Erlös des Konzerts unterstützen.

Karten im Vorverkauf

In der Ochsenhauser Kapfhalle spielen die Bands Stinger (Rock), Red Gang (Blues Rock) und Out of my Head (Indy Rock). Karten für die Rocknacht gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei Zigarren Utz und Oxline in Ochsenhausen. An der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.