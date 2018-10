Der Fanfarenzug Ochsenhausen veranstaltet am Samstag, 17. November, in der Kapfhalle in Ochsenhausen ein Benefizkonzert. Der Erlös geht an die DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Es spielen die Band Stinger (Rock), Red Gang (Blues Rock) und Out of my Head (Indy Rock).

Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei Zigarren Utz und Ox-Line. An der Abendkasse kosten die Tickets zehn Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.