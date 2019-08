Riesenenttäuschung bei den TTF

Riesenenttäuschung für die TTF Liebherr Ochsenhausen. Auch das zweite Saisonspiel des amtierenden deutschen Meisters in der Tischtennis-Bundesliga brachte nicht den erhofften Erfolg. Ohne Hugo Calderano, der am Sonntag noch bei den Czech Open in Olmütz spielen musste und am Ende Bronze errang, musste man nach 140 Minuten dem TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell zu einem 3:1-Erfolg gratulieren.

Eigentlich konnte nur Debütant Vladimir Sidorenko überzeugen. Vor allem Simon Gauzy hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. In seinem ersten Match gegen Filus kam auch noch eine gehörige Portion Pech mit zahlreichen Netzrollern und Kantenbällen seines Gegners hinzu, während bei seinem zweiten Auftritt Kontrahent Pucar alles traf, was sich bewegte, sodass das Team am Ende mit leeren Händen die Heimreise aus Osthessen antreten musste.

Dabei war der Beginn eigentlich vielversprechend. Stefan Fegerl hatte den 1,97 Meter langen Kroaten Tomislav Pucar zwei Sätze lang gut im Griff. Doch dann kam Pucar, der auf internationaler Ebene in den letzten Wochen mit starken Resultaten geglänzt hatte, besser ins Spiel und traf vor allem mit seiner Rückhand immer besser. Fegerl dagegen verlor ein wenig die Linie und setzte die taktischen Vorgaben von Cheftrainer Dmitrij Mazunov nicht mehr so konsequent um. So hieß es am Ende 2:3.

Aber noch war nicht viel passiert. Simon Gauzy, am Freitag bei den Czech Open im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Lee Sangsu ausgeschieden (2:4), sollte die Oberschwaben gegen Defensivkünstler Ruwen Filus wieder auf Kurs bringen, gegen den er zuletzt immer gewonnen hatte. Doch auch in diesem Match lief es nicht nach Plan, wenngleich zunächst alles auf einen Sieg des Ochsenhausers hinzudeuten schien, der zunächst klar dominierte. Filus steigerte sich aber, während Gauzy zunehmend vom Kurs abkam und auch von der Konzentration her nicht mehr ganz auf der Höhe zu sein schien. Filus ging mit 2:1-Sätzen in Führung, Gauzy egalisierte, lag jedoch im Entscheidungsdurchgang mit 2:7 in Rückstand, wobei sein Gegner tatsächlich mehrere Netz- und Kantenbälle in den entscheidenden Momenten hatte. Es kam wie es kommen musste: Auch dieses Match ging mit 2:3 verloren, die TTF lagen zur Pause mit 0:2 zurück.

Erster Bundesligasieg für Sidorenko

Nun lastete gehöriger Druck auf den Schultern des 17-jährigen Vladimir Sidorenko, der das Linkshänder-Duell gegen Fuldas 18-jährigen Youngster Fan Bo Meng gewinnen musste. Vom ersten Ball an übernahm Sidorenko die Initiative und setzte seinen Gegner mächtig unter Druck, der nur reagieren konnte. So war das 11:0 für Sidorenko im ersten Satz kein Zufall. Zwar konnte Trainersohn Meng die nächsten beiden Sätze etwas knapper gestalten, doch ernsthaft gefährden konnte er Sidorenko nie. Der erste Bundesligasieg des jungen Russen war hochverdient.

Im Duell der Spitzenspieler zeigte sich Simon Gauzy im Anschluss allerdings noch stark beeindruckt von seiner Auftaktniederlage. Der Ochsenhauser ließ das nötige Selbstbewusstsein vermissen, um Tomislav Pucar, der – vor allem wieder mit seiner „Killer-Rückhand“ – fast nach Belieben traf, ernsthaft in Gefahr zu bringen. Der Maberzeller, den Gauzy in der Rückrunde der vergangenen Saison noch geschlagen hatte, siegte klar ( 11:6, 11:5, 11:7) – die Messe war gelesen.

„Schade, es war heute deutlich mehr für uns drin“, trauerte Dmitrij Mazunov den verpassten Chancen nach. „Stefan muss das Spiel gegen Pucar eigentlich gewinnen und dann läuft wahrscheinlich alles in die andere Richtung“, sagte er. „Simon hatte gegen Filus sehr viel Pech mit serienweise Netz- und Kantenbällen gegen ihn. Diese Niederlage hat ihm mental in seinem zweiten Spiel gegen Pucar noch zu schaffen gemacht. Pucar hat dagegen alles getroffen. Loben muss ich Vladimir Sidorenko, der bei seinem Debüt für uns eine sehr gute Leistung gezeigt hat.“ Sidorenko selbst war mit sich zwar zufrieden, richtige Freude wollte sich aber über seinen ersten Bundesligasieg – in der Vorsaison in Bergneustadt war er nur dreimal zum Einsatz gekommen und jeweils leer ausgegangen – nicht einstellen: „Ich wollte heute unbedingt gewinnen und das ist mir geglückt. Aber alles in allem bin ich doch mehr traurig als glücklich, weil die Mannschaft verloren hat.“