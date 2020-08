Rief informiert sich über Labor-Erweiterungspläne

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief hat diese Woche das Labor Dr. Merk in Ochsenhausen besucht, um sich über den aktuellen Stand der Erweiterungspläne am Standort Untere Wiesen aus erster Hand zu informieren. Begleitet wurde Josef Rief vom CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Reinhold Besenfelder und dem Fraktionssprecher der CDU im Gemeinderat, Gerhard Gruber.

Zunächst informierte die Geschäftsführung über die Forschungs- und Tätigkeitsfelder, die das Labor nun seit 1982 in Ochsenhausen betreibt. Zu den Kunden des Labors gehören Pharmahersteller aus Deutschland und Europa mit denen es unterschiedlichste Kooperationsprojekte gibt, teilt die CDU mit. Seit 2016 arbeite und forsche das Labor an der Entwicklung viraler Therapeutika, die schwerpunktmäßig bei Krebserkrankungen erfolgreich eingesetzt würden. Für die Produktion dieser Medikamente sei in den vergangenen Jahren ein Reinraum mit entsprechenden hochsensiblen Fertigungseinrichtungen gebaut worden, der auch die Zulassung des Regierungspräsidiums Tübingen erhalten habe.

Da Betriebs- und Forschungseinrichtungen im Pharmabereich mit zu den sensibelsten technischen Einrichtungen gehörten, brauche es umfangreiche meist mehrjähriger Genehmigungs- und Zertifizierungsverfahren von nationalen und internationalen Institutionen, damit Medikamente an diesen Einrichtungen hergestellt werden dürfen. „Und hier kommt ein entscheidender Punkt, warum eine Umsiedlung an einen anderen Standort nicht realistisch machbar ist. Der Faktor Zeit sowohl im Bereich der Forschung und der geplanten Herstellung von Medikamenten in den geplanten Gebäuden“, schreibt die CDU. „Eine Umsiedlung würde den Forschungsvorsprung zunichte machen, weil bei einer Verlagerung der umfangreichen zertifizierten Anlagen alles auf Null gesetzt würde und damit das gesamte Vorhaben auf dem hart umkämpften Pharmamarkt nicht mehr zum Tragen kommt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dass sich das Labor Dr. Merk im Laufe der Jahre so positiv entwickele, sei bei der Ansiedlung im Bereich Untere Wiesen im Jahr 2000 von niemand vorherzusehen gewesen. Nun stehe das Labor vor einem Entwicklungs- und Erweiterungsschritt, der „umfangreiche bauliche Erweiterungen in mehreren Abschnitten im Zusammenhang mit dem bestehenden Laborbereich und Produktionsbereich“ notwendig mache. Wie die CDU weiter schreibt, soll im kommenden Jahr zunächst der Laborbereich durch ein Gebäude erweitert werden. „Danach soll mit dem Bau des Produktionsgebäudes begonnen werden, damit in Zukunft nicht nur in größeren Gebinden produziert werden kann, sondern dass die Medikamente auch am Ende der Herstellung sofort als Injektionsgebinde abgefüllt werden können.“

Am Ende der Ausführungen habe Josef Rief die Bedeutung eines solchen Unternehmens für die Region und die Stadt Ochsenhausen unterstrichen, vor allem vor dem Hintergrund, dass damit die wichtige Biopharmazie Region Oberschwaben weiter ausgebaut und gestärkt werde. Er hoffe und wünsche, dass das Unternehmen seine „erfolgreiche Entwicklung“ in den knapp 50 Jahren Firmengeschichte durch die geplanten Erweiterungen fortsetzen und ausbauen könne.