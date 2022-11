Rief fordert gezielte Stärkung mittelständischer Betriebe

Angesichts existenzbedrohender Krisen und der großen Herausforderungen für den Einzelhandel hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief aus Kirchberg vor Ort ein Bild gemacht. „In der Corona-Pandemie wurde der Einzelhandel noch als systemrelevant beklatscht, doch nun fühlen sich viele selbstständige Einzelhändler von der Politik der Bundesregierung im Stich gelassen“, heißt es in einer Mitteilung des Abgeordneten, der fordert: „Wir sollten nicht nur Industrie und Verbraucher entlasten, vielmehr muss es darum gehen, auch gezielt mittelständische Betriebe zu stärken.“

Rief traf sich kürzlich mit Vertretern der Edeka-Zentrale, die zu diesem Termin aus ganz Deutschland angereist waren, bei Edeka Hofmann in Ochsenhausen. Im Gespräch wurde deutlich, dass die Unternehmen im Einzelhandel in der gegenwärtigen Situation Planungssicherheit benötigten, um die vielen Probleme zu meistern, heißt es in der Mitteiluing von Rief, der mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion daran mitwirken will, dass die Menschen trotz aller Krisen weiter mit gesunden und bezahlbaren Lebensmitteln versorgt werden. „Als Landwirt sind mir die Probleme rund um die Lebensmittelerzeugung und Vermarktung bewusst. Die Bundesregierung schlägt in dieser Frage die falschen Wege ein. Ich hoffe, wir können in den Haushaltsberatungen noch einiges zurechtrücken“, so Rief. Im Vorfeld des Gesprächs nahm Rief an der „Edeka-Kassenaktion“ und arbeitete er für rund 30 Minuten an der Kasse der Filiale. Der erzielte Umsatz kam dem Verein familienunterstützende, integrative Behindertenarbeit (fiB) aus Biberach zugute, der im September sein 20-jähriges Bestehen feierte. Den Scheck nahm die fiB-Vorstandsvorsitzende Johanna Hofbauer entgegen.