Riedstraße und Rottuminsel auf der Agenda

Die nächste Sitzung des Ochsenhauser Gemeinderats findet am Dienstag, 20. April, um 18.30 Uhr in der Kapfhalle Ochsenhausen statt.

Auf der Tagesordnung stehen bei dieser Sitzung unter anderem diese Punkte: Sanierung der Riedstraße (Vorstellung der überarbeiteten Verkehrsplanung), Außenanlagen Rottuminsel (Vorstellung der Planung für den städtischen Flächenanteil), Einführung eines Ratsinformationssystems und die Verlegung einer Wasser- und Abwasserleitung in der Straße Am Stadelberg in Reinstetten. Außerdem gibt es mal wieder eine Einwohnerfragestunde.