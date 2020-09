Richtfest auf der Rottuminsel in Ochsenhausen

Der Neubau des Wohnparks auf der Rottuminsel in Ochsenhausen nimmt Formen an. Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich grüßt der Richtbaum vom Dach des Gebäudes. Vergangene Woche hat die St.-Elisabeth-Stiftung mit Handwerkern, Fachplanern, Architekten, Vertretern der Stadt und des Landkreises sowie Förderverein und Team des Altenzentrums Goldbach Richtfest gefeiert.

„Stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut“, rief Zimmermann Klaus Hofherr vom Dach des Hauses, wo er im Kreis seiner Kollegen der Zimmerei Fritschle stand und den Richtspruch vorlas. In der Hand das traditionelle Glas Wein, aus dem erst auf die Bauherrschaft, dann auf die Architekten und schließlich auf die Handwerksleute jeweils ein dreifach Hoch getrunken wurde, ehe es auf dem Boden zerschmetterte. Auf dass die Scherben Glück und Segen bringen.

Die Festgesellschaft versammelte sich zunächst im Freien und zog dann weiter in den Rohbau, ins künftige Domizil der Tagespflege. Annette Köpfler, Leitung Altenhilfe bei der St.-Elisabeth-Stiftung, zeigte sich dankbar, „dass bisher alles unfallfrei verlaufen ist und wir diesen wichtigen Bauabschnitt feiern können. Das Gebäude entsteht in ungewöhnlichen Zeiten.“

In den vergangenen Monaten sei nichts mehr normal gelaufen. „Das einzige, was immer nach Plan lief, war diese Baustelle hier.“ Wann immer sie den Bauleiter gefragt habe, habe er gesagt: „Alles im Plan, läuft.“ Auch Ulrich Hanselmann vom Architekturbüro „Herrmann + Bosch“ zollte den am Bau beteiligten Firmen „ein großes Lob und Respekt. Es ist nicht selbstverständlich, dass in diesen Corona-Zeiten alles termingerecht geht. Die lokalen, meist familiengeführten Unternehmen hier sind sehr solide und verlässlich.“ Die Fläche auf der Rottuminsel – „so ein Filetstück“ – planen zu dürfen, sei auch für die Stuttgarter Architekten „etwas Besonderes“ gewesen.

„Das Konzept ,Gut alt werden in Ochsenhausen’ bekommt durch dieses Gebäude Gesicht und Form“, sagte Hermann Kienle, stellvertretender Dezernent für Soziales, Jugend und Gesundheit im Landratsamt Biberach. Für Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel war der Tag „ein echter Grund zur Freude. Es ist noch nicht fertig, aber es steht: ein topmodernes Pflegeheim in einem ansprechenden, offenen Gebäudekomplex an zentraler Stelle unserer Stadt.“ Für ein Investitionsvolumen von rund 16 Millionen Euro entstehen nach Angaben der St.-Elisabeth-Stiftung eine Tagespflege mit 23 Plätzen, ein Pflegeheim mit 45 Plätzen und verschiedene Wohnangebote für Senioren unter einem Dach mit Arzt- und Therapiepraxen sowie Büroräumen des Jugendamts.