Rhabarberkuchen als „Maiengruß“

Eine private Spendergruppe hat mit einer kulinarischen Maientour für große Freude im Altenzentrum Goldbach gesorgt. Ali Birkhofer und Christian Rueß, Vertreter der Spender, besuchten die „Back-Silika“ in Goppertshofen.

Franz Högerle hat dort in den vergangenen Monaten einen alten Holzbackofen wieder in Betrieb genommen. Die originelle Namensgebung orientierte sich an einem aktuellen Ereignis in Ochsenhausen. Und dann entstand die Idee, einen Maienkuchen für das Altenzentrum Goldbach zu backen. Der Förderverein stimmte das Vorhaben mit der Heimleitung ab. Und so konnten am Samstag zwei heiße Kuchenbleche mit saftig-duftendem Rhabarberkuchen an die Pforte gebracht werden. Der Gruß ans Altenzentrum erfolgte über eine Schrifttafel.

Den Dank des Heims und des Fördervereins Altenzentrum Goldbach übermittelte der Fördervereinsvorsitzende Franz Baur in selbiger Weise. Der Rhabarberkuchen aus der „Back-Silika“ erfreute sich großer Beliebtheit bei den Senioren und bot obendrein eine gelungene Abwechslung für die gesamte Belegschaft des Altenzentrums.