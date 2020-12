Reservisten sammeln mit Briefaktion 10.000 Euro

Durch gesetzliche Einschränkungen in der Corona-Pandemie hat die Reservisten-Kameradschaft Reinstetten im November die Haussammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber nicht wie gewohnt abhalten können. Um Kontakte zu vermeiden, war es nicht erlaubt, die Bevölkerung an der Haustür um Spendengelder zu bitten. Doch der Vorsitzende der Reservisten-Kameradschaft, Peter Kasper, konnte sich nicht damit abfinden, dass es in diesem Jahr keine Sammlung geben soll. Er fand einen anderen Weg – der 10 000 Euro an Spendengeldern einbrachte.

Kasper hatte sich mit der Geschäftsstelle des Volksbunds in Konstanz abgesprochen und Abteilungsleiterin Anita Meinusch vorgeschlagen, eine Briefaktion zu starten. Es wurde ein Schreiben entworfen, in dem der Adressat über die Einschränkungen wegen Corona informiert wurde, aber gleichzeitig die zahlreichen Aufgaben des Volksbunds und die Notwendigkeit einer Spendenaktion beschrieben wurden. Im unteren Teil war ein Überweisungsformular integriert, Empfänger war die Volksbund-Geschäftstelle Konstanz.

Nachdem Kasper mithilfe des Internets die Anzahl der Haushalte in den bisher bekannten 35 Sammelbezirken festgestellt hatte, lies der Volksbund 4000 Briefe mit Kuverts drucken. Kasper organisierte die Verteilung an die Sammler der Reservisten-Kameradschaft und diese verteilten die Briefe in den Gesamtgemeinden Ochsenhausen, Gutenzell-Hürbel, Erlenmoos sowie in Ringschnait und Rißegg. Um die Spenden korrekt der Reservisten-Kameradschaft zuordnen zu können, wurde die Formulare laufend nummeriert.

Anita Meinus aus Konstanz teilte nun das Ergebnis des Briefaktion mit. 10 000 Euro Spenden wurden bis zum vergangenen Wochenende überwiesen. Wie sie und der Geschäftsführer Bernhard Diehl erklärten, war nicht nur diese Sammelaktion einmalig, auch sei bei Briefaktionen noch nie ein so „großartiges Ergebnis“ zustandegekommen. Peter Kasper dankte in seinem Weihnachtsrundbrief an alle Mitglieder der Reservisten-Kameradschaft allen „Briefträgern“für den Eisatz und machte deutlich, wie tief das Vertrauen der Bevölkerung in die jährliche Haussammlung verwurzelt sei.